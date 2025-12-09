- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії у війні проти України: Генштаб повідомив нові рекордні цифри
Минулої доби ЗСУ ліквідували 930 загарбників.
Втрати російських окупантів у війні проти України збільшуються. Станом на 9 грудня вони сягнули 1 182 610. Минулої доби ЗСУ ліквідували 930 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на 9 грудня складають:
танків — 11 403
бойових броньованих машин — 23 691 (+2)
артилерійських систем — 34 944 (+27)
РСЗВ — 1 563 (+1)
засобів ППО — 1 253
літаків — 431
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 88 889 (+432)
крилатих ракет — 4 058 (+4)
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 243 (+61)
спеціальної техніки — 4 019 (+1)
Нагадаємо, російський диктатор Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році.