ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії у війні проти України: Генштаб повідомив нові рекордні цифри

Минулої доби ЗСУ ліквідували 930 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ успішно нищить ворога на українській землі

ЗСУ успішно нищить ворога на українській землі / © ТСН

Втрати російських окупантів у війні проти України збільшуються. Станом на 9 грудня вони сягнули 1 182 610. Минулої доби ЗСУ ліквідували 930 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на 9 грудня складають:

  • танків — 11 403

  • бойових броньованих машин — 23 691 (+2)

  • артилерійських систем — 34 944 (+27)

  • РСЗВ — 1 563 (+1)

  • засобів ППО — 1 253

  • літаків — 431

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 88 889 (+432)

  • крилатих ракет — 4 058 (+4)

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 243 (+61)

  • спеціальної техніки — 4 019 (+1)

Нагадаємо, російський диктатор Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році.

Дата публікації
Кількість переглядів
296
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie