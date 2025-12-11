ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
283
1 хв

Втрати Росії у війні проти України: скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1460 загарбників.

Автор публікації
Світлана Несчетна
ЗСУ нищать ворога на передовій

ЗСУ нищать ворога на передовій / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України збільшуються. Станом на 11 грудня вони сягнули 1 185 080. Минулої доби ЗСУ ліквідували 1460 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на 11 грудня складають:

  • танків — 11 404

  • бойових броньованих машин — 23 699 (+7)

  • артилерійських систем — 34 992 (+23)

  • РСЗВ — 1 564 (+1)

  • засобів ППО — 1 253

  • літаків — 431

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 89 148 (+82)

  • крилатих ракет — 4 058

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 507 (+157)

  • спеціальної техніки — 4 022 (+3)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома четвертими Покровська.

