- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії у війні проти України: скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1460 загарбників.
Втрати російських окупантів у війні проти України збільшуються. Станом на 11 грудня вони сягнули 1 185 080. Минулої доби ЗСУ ліквідували 1460 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на 11 грудня складають:
танків — 11 404
бойових броньованих машин — 23 699 (+7)
артилерійських систем — 34 992 (+23)
РСЗВ — 1 564 (+1)
засобів ППО — 1 253
літаків — 431
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 89 148 (+82)
крилатих ракет — 4 058
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 507 (+157)
спеціальної техніки — 4 022 (+3)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома четвертими Покровська.