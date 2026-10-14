Втратила чоловіка та трьох дітей через удар РФ, а сама загинула у ДТП: на Харківщині сталася трагедія

Ольга Крівогуб / © «Суспільне.Харків»

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У Харківській області в автокатастрофі загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому 2026 року пережила загибель чоловіка і трьох дітей внаслідок російського удару по Богодухову. Після тієї трагедії вона народила четверту дитину — доньку Катерину. Дівчинка також постраждала в аварії та зараз перебуває в лікарні.

Про це повідомляє «Суспільне Харків».

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Що сталося в аварії на Харківщині

ДТП сталася 13 жовтня близько 17:00–18:00. За словами голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, Ольга їхала з Нової Водолаги в напрямку Харкова. Приблизно за 300 м після виїзду з населеного пункту автомобіль з’їхав з дороги.

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Жінка померла в кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Її доньку спочатку доправили до медичного закладу в Новій Водолазі, а згодом перевезли до Харкова. У дівчинки діагностували перелом ребра, забій легень і садна.

За словами директора лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євгенія Благовещенського, стан дитини оцінюють як середньої тяжкості.

Родичі загиблих попередньо планують забрати Катерину до себе. У громаді з’ясовують, чи можна передати дівчинку під їхню опіку.

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Як Ольга Крівогуб втратила родину через російський удар

Нагадаємо, 10 лютого російські військові атакували «Шахедом» будинок родини в Богодухові. Внаслідок удару загинули чоловік Ольги Григорій Шикула, їхня донька та сини-близнюки.

Родина оселилася в цьому будинку лише за день до атаки. Житло обрали ближче до лікарні, оскільки Ольга чекала на народження четвертої дитини.

34-річний Григорій був ветераном війни. Він близько року служив на фронті, воював на Куп’янському та Запорізькому напрямках і втратив ногу.

Попри втрату чоловіка та трьох дітей Ольга народила доньку 11 березня. Дівчинку назвали Катериною.

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Згодом за підтримки благодійного фонду, пожертв людей і Харківської обласної військової адміністрації жінка придбала будинок у Новій Водолазі.

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