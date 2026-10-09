"Втратили майже все": РФ прямим ударом знищила цех з людьми у великому місті, є загиблі та поранені

Російська атака / © tsn.ua

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Російські війська завдали удару по виробництву українського бренду одягу MANGELO у Харкові. Внаслідок ворожої атаки загинули та отримали поранення співробітники компанії, а цех та обладнання зазнали масштабних руйнувань.

Про це повідомили на Instagram-сторінці MANGELO.

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«Кілька днів тому на наше виробництво в Харкові стався приліт прямо в наш цех. На превеликий жаль, у нас є загиблі, є багато поранених. Постраждали люди з нашої команди, керівництво, працівники виробництва», — йдеться у дописі.

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Наразі багато співробітників MANGELO перебувають у лікарнях. Команда розпорошена, її члени намагаються оговтатися після трагедії, з’ясувати стан колег і зрозуміти, як продовжувати жити та працювати в нових обставинах.

«Ми втратили майже все, що мали на виробництві. І поки навіть не можемо точно сказати, скільки товару знищено, що вдалося зберегти та в якому стані залишився наш цех», — йдеться в заяві.

У MANGELO запевнили, що врегулюють усі питання, пов’язані із замовленнями, оплатами та поверненнями коштів. Ті замовлення, які вдасться виконати, відправлять клієнтам, а за невиконані замовлення повернуть гроші.

Попри пережиту трагедію, команда наголошує, що не збирається припиняти діяльність. У MANGELO планують відновити виробництво, повернутися до роботи та продовжити справу.

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«Ми ще не знаємо, скільки часу нам знадобиться. Не знаємо, наскільки складним буде шлях до відновлення. Але точно знаємо одне: ми повернемося», — зазначається в заяві.

Нагадаємо, від ранку 9 жовтня Росія продовжує масовану атаку України реактивними та іншими типами безпілотників. Загалом окупанти запустили 136 БпЛА, з яких ППО збила або подавила 114, проте зафіксовано влучання на восьми локаціях і падіння уламків на семи. Наразі рух ворожих дронів фіксують у кількох регіонах: на Київщині, Житомирщині, Харківщині, Миколаївщині.

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