Втратив ногу, але повернувся на фронт знову: на війні загинув 21-річний морпіх

Морпіх Мінженер

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На війні в Україні загинув 21-річний морський піхотинець Євген Мінженер. Захисник поліг поблизу Павлограда.

Про загибель військового повідомили у Центрі UNBROKEN.

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Морпіх Мінженер

Євген у підлітковому віці переїхав до Туреччини, однак у 18 років повернувся до України, аби стати на захист держави та долучитися до війська.

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Навесні 2025 року морпіх отримав тяжке поранення внаслідок атаки російського безпілотника. Військовий втратив ногу та проходив реабілітацію і протезування у Центрі UNBROKEN.

Під час відновлення Євген захопився скелелазінням. Згодом цей вид спорту став важливою частиною його життя.

Після завершення реабілітації захисник вирішив повернутися до побратимів.

«Там він відчував себе на своєму місці», — розповіли у Центрі.

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Євгена згадують як щиру, добру, активну та відкриту до нового людину. Його історія та прагнення постійно вдосконалюватися надихали інших.

«Дякуємо за службу», — зазначили у Центрі UNBROKEN.

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