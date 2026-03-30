Втретє за день: всю Україну охопила повітряна тривога

По всій Україні ввечері 30 березня оголошена повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях через загрозу ударів «Кинджалами».

Про це інформують моніторингові канали.

Спершу у КМДА написали, що сигнал пролунав для мешканців Києва.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.

Загрозу підтвердили у Повітряних силах ЗС України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — написали оборонці неба.

Нагадаємо, 30 березня в Україні вже двічі оголошувалася повномаштабна повітряна тривога через зліт винизувачів МіГ-31К. Як відомо, вони є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», що можуть досягати будь-якої точки нашої держави. Спершу сигнал пролунав в обід, близько 12:56. Незадовго після цього про загрозу повідомили знову — о 14:05.