Втретє за день: всю Україну охопила повітряна тривога
В Україні повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31К. Це вже втретє за день. Через ризик атаки ракетами мешканцям усіх областей слід залишатися в укриттях.
По всій Україні ввечері 30 березня оголошена повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях через загрозу ударів «Кинджалами».
Про це інформують моніторингові канали.
Спершу у КМДА написали, що сигнал пролунав для мешканців Києва.
«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.
Загрозу підтвердили у Повітряних силах ЗС України.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — написали оборонці неба.
Нагадаємо, 30 березня в Україні вже двічі оголошувалася повномаштабна повітряна тривога через зліт винизувачів МіГ-31К. Як відомо, вони є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», що можуть досягати будь-якої точки нашої держави. Спершу сигнал пролунав в обід, близько 12:56. Незадовго після цього про загрозу повідомили знову — о 14:05.