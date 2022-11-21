Втягнув у боргову яму та зробив рабом: на Київщині чоловік незаконно утримував працівника

У Київській області чоловік незаконно експлуатував працівника.
Поліція Київщини затримала зловмисника, який силоміць утримував працівника та змушував до трудової експлуатації.
Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Зазначається, що спочатку власник СТО в Броварах втягнув потерпілого у боргову яму, а далі змушував працювати безкоштовно. Працівника він утримував в непридатних для життя умовах, забрав документи і телефон, завдавав тілесні ушкодження і позбавляв їжі.
Влітку цього року чоловік намагався втекти з рабства, але власник СТО його повернув і продовжував експлуатувати. Крім цього, він змусив чоловіка переписати на нього своє майно.
"Ми провели низку обшуків на СТО, де утримували потерпілого, а також за місцем мешкання зловмисника. Нині він затриманий і перебуває у слідчому ізоляторі. За фактом торгівлі людьми правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі". - зазначив Нєбитов.
Нагадаємо, що у Києві сутенери продавали інстаблогерок та учасниць конкурсів краси до борделів у Марокко. Дівчат заманювали за кордон нібито для роботи моделями.
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