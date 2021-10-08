Вугільна схема Медведчука: подробиці підозри про державну зраду куму Путіна

За даними правоохоронців, бойовики “Л/ДНР” отримали фінансування на суму понад 200 млн гривень з відома колишнього керівництва держави.

У п’ятницю, 8 жовтня, голова СБУ Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова на спільному брифінгу повідомили про оголошення підозри народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо звинувачень, які пред’явлено народному депутатові України та куму російського президента Путіна.

У чому підозрюють Медведчука

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Як наголосив голова СБУ Іван Баканов, росіяни нав'язали Україні постачання вугілля з терористичних "Л/ДНР", щоб за українські кошти фактично фінансувати війну проти України.

“Мова не лише про конкретну особу та оголошення підозри і не лише про сприяння у закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій у терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми. Це дійсно питання, яке ми вивчаємо, досліджуємо, доводимо системно", - додала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Як працювала схема

Як повідомила генпрокурорка, за посередництва наближеної до Медведчука особи, бізнесмена Кузяри, на окупованій території підібрали два фактично не працюючих державних підприємства. Їхніми керівниками призначили представників "ЛНР/ДНР", відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля. Кузяра мав давні зв'язки у вугільній сфері та був особисто знайомий з керівництвом "ЛНР/ДНР" і керівниками вугільних підприємств на непідконтрольній території, тож йому була відведена роль перемовника з терористами.

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“Він підшукував вугільні підприємства, організовував "зелені" коридори з Донецька та Луганська на підконтрольну Києву територію їхніх директорів для підписання документів, відкриття рахунків, реєстрації адрес тощо. Також він узгоджував процес завантаження вугілля, його відправки на іншу територію, контролював оплату бойовикам готівковими коштами за такі послуги. Ці питання узгоджувались, в тому числі, з ватажками бойовиків", - повідомила Венедіктова.

За даними слідства, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей перераховано, переведено в готівку та розподілено на їхню користь не менш ніж 200 млн гривень, не рахуючи коштів сплачених у готівковій формі.

Медведчук про закупівлю Україною вугілля в терористів доповідав керівництву країни-агресора. "Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву РФ, яке в свою чергу регулювало постачання вугілля з Росії таким чином, щоб вистачало грошей для "ЛНР/ДНР", - наголосила Венедіктова.

Хто фігурує на “плівках Медведчука”

Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування “вугільної схеми” та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

Як свідчить аудіозапис, кум Путіна спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. Зокрема, на “плівках Медведчука” фігурує такий собі Петро Олексійович (ідентифікований як експрезидент України Порошенко).

“Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до “Л/ДНР” і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані”, – підкреслив голова СБУ Іван Баканов, зауваживши, що опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.

Яка роль Гонтаревої та Порошенка

Слідство відпрацьовує версію щодо причетності до вугільної схеми Медведчука тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.

"З огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо. Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас на ще один брифінг - і повідомимо про це суспільство", - повідомив Іван Баканов.

Який запобіжний захід оберуть Медведчуку

Представники обвинувачення проситимуть суд обрати запобіжний захід народному депутатові у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн. "З огляду на сукупність матеріалів справи, які є, я б просив безальтернативний варіант у вигляді арешту", - сказав голова СБУ Іван Баканов.

"Не можна по такій категорії справ йти без альтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про тримання під вартою або заставою в 1 млрд гривень", - уточнила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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