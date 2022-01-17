"Вугільна справа": колишнього міністра енергетики Демчишина оголосили у міжнародний розшук

У цій справі підозрюваними проходять представники вищого керівництва держави.

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, який проходить у справі про контрабандне постачання вугілля із окупованих територій сходу України та сприяння так званим "ДНР" та "ЛНР", оголосили у міжнародний розшук.

Про це під час брифінгу 17 січня повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Наразі Сергій Кузяра (радник колишнього міністра енергетики - ред.) перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється", - зазначила вона.

Нагадаємо, у вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомляли про підозру ще одному із чинних народних депутатів, йдеться про голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. За версією слідства, вони підозрюються у купівлі за державні кошти вугілля в ОРДЛО.

Варто зазначити, 17 січня до України прибув колишній президент Петро Порошенко, підозрюваній у дежзраді. Майже місяць він був за кордоном. Про те, що відбувається навколо повернення політика - читайте ТУТ.

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