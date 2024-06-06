“Вухастик” долучився до благодійної акції для Фонду “Діти Героїв” від “Аврори”

Мережа мультимаркетів "Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт - дитячий набір "FUN BOX", щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, які втратили батьків під час війни. “Вухастик” став партнером акції і долучився до спільної мети — зібрати необхідні кошти на купівлю шкільного приладдя та девайсів для підопічних БФ "Діти Героїв". Для цього планується продати 300 тисяч унікальних дитячих наборів "FUN BOX". Весь прибуток від продажу дитячих наборів буде переданий благодійному фонду “Діти Героїв”, який на постійній основі опікується дітьми, котрі втратили одного чи обох батьків через російське вторгнення.

Дитячий набір "FUN BOX” всі охочі можуть придбати в "Аврорі". Щоб отримати його за акційною ціною, достатньо купити в магазині інші товари на суму від 90 грн або додати в чек товар партнера акції, зокрема продукцію ТМ Вухастик.

Нова благодійна акція стартує з перших днів червня в мережі мультимаркетів "Аврора". Кожен "FUN BOX" містить тимчасові тату з доповненою реальністю та неонові, що світяться в темряві, які подобаються дітям. Створена ціла колекція різних дизайнів літніх фанових тату, щоб кожен знайшов собі наліпку до душі. Також бокс включає мильні бульбашки, фольговану повітряну кульку (понад 60 варіантів). Крім цього, у деяких пакунках "FUN BOX" клієнтам пощастить знайти сертифікат з подарунком від партнерів акції.

"Навіть у темні часи війни освіта залишається світлом надії для наших дітей. Незважаючи на обставини, ми повинні підтримувати дітей у їхньому навчанні, бо освіта — це не просто знання, а фундамент, на якому будується їхнє майбутнє. Завдяки цій акції фонд зможе забезпечити дітей, які втратили домівки та близьких через війну, необхідними ресурсами для навчання та розвитку. Підтримка освіти наших дітей сьогодні — це інвестиція в мирне та процвітаюче завтра для всієї нашої країни" — зазначила Тетяна Новицька, CEO БФ "Діти Героїв".

"Вухастик" завжди ставить дітей на перше місце, роблячи їхнє благополуччя та щастя своєю головною метою. Як провідний дитячий бренд країни, ми не лише створюємо продукти високої якості для малюків, але й активно допомагаємо дітям у складних життєвих ситуаціях. Наші цінності - це турбота про маленьких споживачів з перших днів їхнього життя та підтримка їхнього зростання та розвитку. Ми вдячні мережі мультимаркетів "Аврора" за можливість долучитися до цієї благородної ініціативи та зробити свій внесок у допомогу дітям, які втратили своїх батьків через війну”, - підкреслила Світлана Попова, CMO AFINA Group (компанія-власник ТМ Вухастик).

Нагадаємо, раніше AFINA Group, власник ТМ Вухастик та провідний оператор ринку України у сферах дистрибуції і логістики, розпочала співпрацю з благодійним фондом “Діти Героїв”, який допомагає сім'ям та дітям, постраждалим від війни.

У рамках проекту “Допомога від AFINA Group” компанія надала 2,5 тисячі одиниць гігієнічної продукції від власних брендів - ТМ Вухастик, PRIDE, iFresh та інших.

Компанія залишається відданою принципам соціальної відповідальності та продовжує активно залучатися до благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку українського суспільства та Збройних Сил. Напрямок “Допомога від AFINA Group” - це постійна підтримка ЗСУ та надання гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від війни.

ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на одному з провідних в Україні заводів з виробництва миючих засобів “Вінницяпобутхім” на замовлення AFINA Group.

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, TM Pride, ТМ Polar Shine, TM Family Home.

Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.