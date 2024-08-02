Вулична бійка з працівниками ТЦК та поліцією в Одесі: відкрито кримінальні провадження

За фактом інциденту в Одесі, під час якого на вулиці Середньофонтанській виникла бійка цивільних осіб з працівниками ТЦК та поліцейськими, відкрито два кримінальні провадження. 42-річну жінку та 43-річного чоловіка, які напали на патрульну поліцейську під час виконання службових обов’язків, затримано.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

Як пояснили в поліції, під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних водія автомобіля КІА було встановлено, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. При цьому водій відмовився від вручення йому повістки та викликав на допомогу свого 43-річного брата.

“Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа”, - йдеться у повідомленні.

Після перегляду відео з боді-камер поліцейських було встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, згаданий чоловік лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів.

За фактом побиття патрульної поліцейської слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 345 ККУ (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Жінку та чоловіка затримано.

Стосовно затриманих також складено адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 цього ж кодексу (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Також чоловік отримав постанову про адміністративне правопорушення за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

Поліцейські також розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік. За цим фактом розпочате провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Правоохоронці розшукують правопорушника.

У рамках обох кримінальних проваджень будуть призначені судово-медичні експертизи для визначення ступеня тяжкості спричинених правоохоронцям тілесних ушкоджень. За результатами експертних висновків буде ухвалене рішення щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій зловмисників. Слідство триває.

В Одесі сталася масова бійка між ТЦК, поліцією та цивільними

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 серпня, в Одесі сталася сутичка на вулиці між цивільними та працівниками ТЦК і поліцейськими. Відео вуличної бійки опублікували у Мережі.

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