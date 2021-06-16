Вулиці перетворились на ріки: в Харківській та Кіровоградській областях через негоду підтопило будинки (фото)

На місці подій працюють рятувальники.

У Харківській та Кіровоградській областях у середу, 16 червня, через негоду підтопило два населених пункти.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

За даними рятувальників, через сильний дощ вулиці в у селищі Дворічне Куп’янського району, що на Харківщині, буквально перетворились на ріки. Там підтопило 26 домогосподарств. Рятувальники очищують дренажні системи водовідведення. Також там вода уже сходить самопливом.

Підтоплення сталось і в м. Олександрія Кіровоградської області. Тут затопило 11 обійсть, з яких 1 - це приватний житловий будинок. Тут також працюють рятувальники, які відкачують воду та очищують дренажні системи.

Нагадаємо, на Буковині через сильні зливи у річці Прут очікується підняття рівня води до 3 метрів.

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