Вулиці побіліли: місто на Прикарпатті засипало градом (фото)

Люди побоюються, щоб град не знищив урожай.

У Коломиї, що в Івано-Франківській області, у четвер, 10 червня, сталась потужна злива. Також у місті випав град.

Про це пишуть у спільноті "Коломия та коломияни".

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Місцеві жителі зазначають, що в місті сталась потужна злива з градом. Через негоду вулиці Коломиї буквально побіліли.

Мешканці міста в соціальних мережах публікують фото наслідків негоди. Також люди побоюються, щоб град не знищив урожай.

В "Укргідрометцентрі" ж повідомили, що на Прикарпатті до кінця дня 10 червня очікуються дощі та грози.

Нагадаємо, у Мережі показали наслідки негоди у Мелітополі.

Також під Дніпром град понівечив врожай.

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