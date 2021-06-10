Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Вулиці побіліли: місто на Прикарпатті засипало градом (фото)

Люди побоюються, щоб град не знищив урожай.

У Коломиї, що в Івано-Франківській області, у четвер, 10 червня, сталась потужна злива. Також у місті випав град

Про це пишуть у спільноті "Коломия та коломияни". 

Місцеві жителі зазначають, що в місті сталась потужна злива з градом. Через негоду вулиці Коломиї буквально побіліли. 

Мешканці міста в соціальних мережах публікують фото наслідків негоди. Також люди побоюються, щоб град не знищив урожай. 

В "Укргідрометцентрі" ж повідомили, що на Прикарпатті до кінця дня 10 червня очікуються дощі та грози. 

Нагадаємо, у Мережі показали наслідки негоди у Мелітополі

Також під Дніпром град понівечив врожай

Погода в Україні: Чернівці засипало градом, а у Дніпрі затопило трамвайні шляхи

Погода в Україні: Чернівці засипало градом, а у Дніпрі затопило трамвайні шляхи