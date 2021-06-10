Вулиці побіліли: місто на Прикарпатті засипало градом (фото)

Люди побоюються, щоб град не знищив урожай.
У Коломиї, що в Івано-Франківській області, у четвер, 10 червня, сталась потужна злива. Також у місті випав град.
Про це пишуть у спільноті "Коломия та коломияни".
Місцеві жителі зазначають, що в місті сталась потужна злива з градом. Через негоду вулиці Коломиї буквально побіліли.
Мешканці міста в соціальних мережах публікують фото наслідків негоди. Також люди побоюються, щоб град не знищив урожай.
В "Укргідрометцентрі" ж повідомили, що на Прикарпатті до кінця дня 10 червня очікуються дощі та грози.
Нагадаємо, у Мережі показали наслідки негоди у Мелітополі.
Також під Дніпром град понівечив врожай.