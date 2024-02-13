Вулицями Дніпра ходив голий чоловік і пропонував неповнолітнім секс: вони все знімали на відео

У Дніпрі до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який гуляв вулицями міста голяка та пропонував неповнолітнім зайнятись з ним сексом.

Про це йдеться у вироку Самарського районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, інцидент стався у Дніпрі 10 липня 2023 року. Там на зупинці біля КП "Дніпровська гімназія № 108" чоловік, який був одягнений лише у халат, оголився та почав показувати перехожим свої статеві органи, що тривало приблизно дві години.

Далі чоловік почав мастурбувати на очах у присутніх. Коли йому пригрозили викликати поліцію, житель Дніпра почав голим гуляти вулицями міста. Чоловік зустрічав неповнолітніх та пропонував їм зайнятись із ними сексом, проте почувши відмову - йшов далі.

На суді підозрюваний провину визнав та перепросив у свідків. Він повідомив, що 10 липня 2023 року на кладовищі випив літру горілки, "пом'янувши" таким чином рідних.

"Повертаючись з кладовища покупався в ставку без одягу, так як там безлюдне місце. Потім накинув халат, білизну не одягав, так як хотів піти в кущі та зайнятись сам з собою сексом. По дорозі в такому вигляді зустрів дівчаток, які знімали його на телефон та ходили за ним", - йдеться у свідченні підсудного.

Одна із потерпілих розповіла, що вони відпочивали із подругами, коли побачили голого чоловіка. Вона дістала телефон, щоб зняти це для ТікТок. Коли він пішов геть, дівчата навіть намагатись йти за ним, щоб зняти відео.

Інші дві потерпілі підтвердили, що підозрюваний пропонував їм секс, проте наголошував, що йому потрібна згода. Вони теж знімали його на відео.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296КК України та засудив до 3 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них - місцевий таксист - отримав іспитовий термін.

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