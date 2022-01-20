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Вулицями Одеси проїхала військова техніка: очевидці показали відео

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Вулицями Одеси проїхала військова техніка: очевидці показали відео

Стартували військові навчання.

В Одесі зафільмували на вулицях колону важкої військової техніки та обладнання, яку переганяли для навчань Оперативного командування "Південь".

Кадри поширив місцевий Телеграм-канал.

Військову техніку переганяли з населеного пункту Чорноморське Одеського району Одеської області до району мікрорайону Лузанівка Суворовського району Одеси. На кадрах видно, що колону військових супроводжували поліцейські машини з мигалками.

Раніше у мерії Одеси попросили містян не панікувати, якщо найближчими днями вони побачать на вулицях міста пересування військової техніки. Причина - навчання Оперативного командування “Південь".

Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

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