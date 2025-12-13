"Вуличне світло вже не треба": у Криму масована атака дронів, палають нафтобаза та енергооб’єкти

У Криму ввечері суботи, 13 грудня, дуже гучно / © Фото з відкритих джерел

Вечір суботи, 13 грудня, у Криму видався гучним. Місцеві пабліки повідомляють про масований наліт «невідомих» дронів, який охопив північ, центр та схід півострова.

Про наслідки атаки пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Нафтобаза і «світло» в Сімферополі

Найгарячіше було в районі Феодосії. За свідченнями місцевих, безпілотники атакували тамтешню нафтобазу. Попри хаотичну стрільбу російської ППО, уникнути ударів не вдалося.

У Сімферополі під прицілом опинилася електростанція. Вибухи були настільки потужними, що заграву від пожеж видно за кілометри.

«Вуличне освітлення в Сімферополі вже не потрібне — все освітлює палаюча нафтобаза», — пише «Кримський вітер».

Також повідомляється про падіння збитого дрона просто на вулиці у Первомайському та сильний вибух біля села Широке.

Аеродроми під ударом

Атака мала комплексний характер, адже вибухи лунали й у місцях дислокації російської авіації:

Гвардійське: тут розташований військовий аеродром. Близько 23:54 місцеві чули інтенсивну стрільбу по БпЛА.

Саки: ще одна база окупантів, де було «гучно».

Джанкой: важливий логістичний вузол на півночі Криму теж потрапив під роздачу.

Версія окупантів

Російське Міноборони традиційно намагається применшити масштаби руйнувань. Там уже встигли відзвітувати про нібито 94 знищені дрони за вечір, з яких 41 — саме над територією Криму.

Втім, численні відео пожеж та повідомлення про роботу «швидких» свідчать про те, що російська ППО впоралася далеко не з усіма цілями. Місцева окупаційна влада ситуацію поки що не коментує ситуацію на півострові.

Нагадаємо, нічна атака безпілотників на Росію призвела до тимчасового закриття повітряного простору над Москвою, що спричинило масові збої в цивільній авіації. Цей епізод, включаючи затримку літака прем’єра Вірменії, експерти називають лише «видимою частиною» ширшого авіаційного колапсу.