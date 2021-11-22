Вважалася зниклою безвісти: на Полтавщині дівчина вийшла на зв'язок і заявила, що її викрали та зґвалтували

Вважалася зниклою безвісти: на Полтавщині дівчина вийшла на зв'язок і заявила, що її викрали та зґвалтували

Підозрювані — мешканець Полтави та Дніпропетровської області.

На Полтавщині правоохоронці кілька днів розшукували 20-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти. Через деякий час полтавчанка сама повернулася додому і заявила, що стала жертвою викрадення та зґвалтування.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Поліцейські розшукували дівчину з 14 по 17 листопада. Пошуки припинилися у момент, коли надійшла інформація про те, що дівчина повертається до Полтави. Проте шукати правоохоронці стали громадян, які підозрюються, за словами заявниці, у її викраденні та зґвалтуванні.

22 листопада стало відомо, що копи затримали двох громадян, які можуть бути причетними до злочину. Один із них — мешканець Дніпропетровської області, інший — Полтави.

“У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліція встановила осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. Ними виявилися мешканець Полтави 2000 року народження, та мешканець Дніпропетровської області 1992 року народження. Обом чоловікам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Підозрюваним у скоєнні злочину загрожує до п'яти років в'язниці.

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