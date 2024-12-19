Вважали зниклим безвісти: відомого журналіста і військового знайшли мертвим

Андрій Нікітін багато років працював у медіа Дніпра, зокрема на телеканалі "Відкритий".
Журналіста та військового з Дніпропетровщини Андрія Нікітіна знайшли мертвим.
Про це у четвер, 19 грудня, повідомила його сестра Тетяна Латай у Facebook.
"Андрія з нами більше немає. Дату і час похорону повідомлю пізніше. Дякую всім кінологам, поліцейським та всім небайдужим, хто долучився до пошуку", — йдеться в повідомленні.
Раніше Тетяна повідомляла про зникнення брата. За її словами, 12 грудня 2024 року він пішов з дому батьків у Башмачці й після цього не повернувся та не виходив на зв’язок.
Андрій Нікітін багато років працював у медіа Дніпра, зокрема на телеканалі "Відкритий". Влітку 2024 року він став бійцем 233-го окремого батальйону територіальної оборони Дніпра.
Нагадаємо, на війні загинув український поет і військовий Мирослав Герасимович.
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