Вважав, що щось треба змінити: в Івано-Франківську суворо покарали чоловіка, який "готував замах" на Зеленського

Вважав, що щось треба змінити: в Івано-Франківську суворо покарали чоловіка, який "готував замах" на Зеленського

Чоловік відправив лист із погрозами з мобільного телефона матері.

Івано-Франківський міський суд засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі чоловіка, який погрожував замахом президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, чоловік із непогашеною судимістю написав листа із повідомленням про те, що він готує замах на президента Володимира Зеленського та 29 грудня 2020 року відправив його із телефона матері на адресу СБУ.

У суді чоловік зізнався, що він написав листа, щоб у Володимира Зеленського було більше охорони. Також він хотів перевірити готовність правоохоронних органів захищати президента. Чоловік зазначив, що таким чином він хотів і щось змінити в країні. Проте насправді жодного замаху він не готував та нічого про це не знає.

Також у суді зачитали лист підозрюваного, в якому йшлось про те, що він готує замах на президента в Гуті: "Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов`язок слідчого чи прокурора. На мою думку ГУНП в Івано-Франківській області, СБУ, місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли що відбувається. Або ви або вас. Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова про досягнення матриці по приїзді зі Сполучених штатів. Дежавю. Всі дивились фільм "Матриця". Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах - це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність - це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця - вболівальники, ультрас. Увага! Запитання: Кому ще я відправив це повідомлення?".

Мати підозрюваного у суді розповіла, що її син ніде не працює, бо хотів працевлаштуватись за фахом, а тому він живе за її рахунок. Також у нього немає ні мобільного телефона, ні комп'ютера. Користуватись своїм телефоном жінка також забороняла сину та обмежувала його в цьому. Водночас суд встановив, що у підозрюваного є малолітня дитина.

Правоохоронні органи повідомили, що через погрози президенту 30 грудня 2020 року в резиденції "Синьогора", що в с. Гута Богородчанського району були проведені обшуки, проте вибухівки чи будь-чого іншого не виявили.

Також суд встановив, що чоловік раніше перебував на лікуванні через вживання наркотиків, проте він не хворіє психічними захворюваннями.

Дії чоловіка суд інкримінував, як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Суд врахував і той факт, що чоловік ще не відбув покарання за аналогічний злочин. А тому підозрюваному присудили 3 роки та 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .

Читайте також:

Новини тижня: хто стоїть за замахом на життя Шефіра та які шанси знайти замовників

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання