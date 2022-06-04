"Вважаю Путіна ворогом України": на Закарпатті чоловік спалив свій російський паспорт (відео)

Громадяни Росії, які мешкають в Україні, продовжують "флешмоб" зі спаленням своїх паспортів.

Не став винятком і 36-річний мешканець Закарпаття. Чоловік на знак протесту проти війни, яку Росія розпочала 24 лютого, розірвав і спалив документ.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"З гордістю рву свій паспорт і з гордістю відмовляюся від російського громадянства. Вважаю, що Путін вчиняє зло. Цією війною вбиває дітей і мирних мешканців. Вважаю Путіна ворогом України та всього світу", - сказав чоловік.

Росіянин за фахом художник-ілюстратор. Одружений на українці. Він мешкає на Закарпатті вже п'ять років. За його словами, протягом життя в Україні "жодного разу не стикався з проявами нацизму і не зазнавав жодних утисків".

Слід зауважити, що ДБР продовжує системну перевірку громадян РФ, які перебувають в Україні, щодо можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила мешканця Хмельницького, який співпрацював з ФСБ Росії. Служба завербувала українця 2021-го, коли він перебував на тимчасово окупованій території. Зокрема, хмельничанин мав збирати дані про військових і членів їхніх сімей.

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