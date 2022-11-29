Вважаються кращими за сучасну російську бронетехніку: чи може Україна повернути бойові танки, які продала Таїланду

Україна може повернути бойові танки "Оплот", які продала 2017 року Таїланду у межах договору. Втім, все залежить від того, хто буде платити за озброєння.

Таку думу висловив військовий експерт Олег Жданов на власному Ютуб-каналі.

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"Це може бути політичне рішення не звертатися до Таїланду чи Конго з боку США, щоб викупити ці танки. Може цих танків уже в Конго немає, так як там тоже йдуть бойові дії. В Таїланд можна звернутися, але вирішуємо не ми. Найімовірніше, судячи із країн, які постачають Україні озброєння - це держави НАТО. На мою думку, США може не хочуть, щоб кошти виходили за межі НАТО. Все залежить від того, хто буде оплачувати", - вважає Жданов.

На думку експерта, якби Америка хотіла викупити ці танки, вона зробила б це уже давно.

"Ми можемо тільки виявити бажання, але я не думаю, що США захочуть викупити, якщо вони цього не зробили до сьогодні. Вони добре знають усі наші внутрішні постачання та контакти. Їхня розвідка усе відстежувала та контролювала", - додав він.

Варто зазначити, що бойовий танк "Оплот" від ДП "Завод ім. В.А. Малишева" вважається конкурентоспроможною технікою. Виробництво першого танка почалося в кінці 2008 року і зайняло три місяці. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України. 2011 року було укладено контракт на постачання в Таїланд 49 танків, у квітні 2012 року завод ім. Малишева узявся за його виконання.

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