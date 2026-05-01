Ввечері РФ атакувала велике місто України: є пошкодження енергосистеми
У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.
Російські війська атакували дронами «Шахед» енергетичні об’єкти в Миколаєві. Ввечері 1 травня, стало відомо про атаку РФ.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Під атакою „шахедів“ знову енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих», — зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, у п’ятницю, 1 травня, російська терористична армія здійснила масований запуск сотень ударних безпілотників по території України. Атаки розпочалися вночі і тривали протягом дня.
Російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали центр Житомира та інші населені пункти регіону.
Також Росія атакувала Вінниччину рекордною кількістю дронів — у небі над областю зафіксували 74 безпілотники. Через падіння одного з них зруйновано приватний будинок, поранення дістала жінка.