Ввечері РФ атакувала велике місто України: є пошкодження енергосистеми

Російські війська атакували дронами «Шахед» енергетичні об’єкти в Миколаєві. Ввечері 1 травня, стало відомо про атаку РФ.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Під атакою „шахедів“ знову енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих», — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 травня, російська терористична армія здійснила масований запуск сотень ударних безпілотників по території України. Атаки розпочалися вночі і тривали протягом дня.

Російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали центр Житомира та інші населені пункти регіону.

Також Росія атакувала Вінниччину рекордною кількістю дронів — у небі над областю зафіксували 74 безпілотники. Через падіння одного з них зруйновано приватний будинок, поранення дістала жінка.

