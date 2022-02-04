У Верховній Раді хочуть ввести 0% ставки ПДВ на продовольчі товари: депутат пояснив, чим це вигідно Україні

Депутатська група "Партія "За майбутнє" ініціювала законопроєкт, яким передбачається введення нульової ставки ПДВ на продукти харчування

Підтримка вітчизняного виробництва має бути не тільки достатньою, а й не меншою, ніж у сусідніх країнах. Українська влада має ввести нульову ставку ПДВ на продовольчі товари й таким чином захистити власного виробника, забезпечити конкурентоспроможність товарів на ринку.

Про це заявив народний депутат України, представник групи "Партія "За майбутнє" Сергій Лабазюк.

"Ми повинні сьогодні швидко, я би сказав, на випередження спрацювати. Ми розуміємо, що Україна деколи не в змозі зробити те, що дозволяє собі Європейський Союз, але сьогодні, коли маємо вже чітку норму, чітку позицію наших сусідів, ми повинні не зволікати, а терміново підтримати вітчизняного виробника. Тоді ми будемо говорити про розвиток нашої економіки та перспективи як цивілізованої, економічно стабільної країни", — наголосив парламентарій.

Лабазюк нагадав, що депутатська група "Партія "За майбутнє" ініціювала законопроєкт, яким передбачається введення нульової ставки ПДВ на продукти харчування, вироблені на митній території України, та зменшення з 20% до 7% ставки ПДВ на послуги з постачання та розподілу природного газу. Підставою для такої ініціативи стало, зокрема, рішення деяких країн Європейського Союзу ввести з 1 липня нульову ставку податку на продовольчі товари. У Польщі ця норма діє вже з 1 лютого.

"Мені буде дуже шкода, якщо ми зволікатимемо з цією ситуацією і не введемо нульову ставку ПДВ, як мінімум, на певні групи товарів в Україні. Чому? Ми маємо ризик стати неконкурентними. Завтра масово може поїхати сюди з інших країн, у яких така норма, крім ЄС, буде введена, готова продукція, це буде неконкурентоспроможність наших виробників. І вони будуть вимушені закривати виробництво, а це втрата робочих місць і, як наслідок, ненадходження грошей до бюджету", — акцентував народний депутат.

Парламентарій очікує, що законопроєкт буде підтриманий у сесійній залі. Економічно обґрунтованих аргументів для його ухвалення достатньо, вважають представники групи "Партія "За майбутнє".

"Це не втрата для державного бюджету, а навпаки — отримання в перспективі додаткових надходжень", — резюмував Сергій Лабазюк.

Нагадаємо:

В Україні можуть запровадити нульову ставку ПДВ на продукти харчування.

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