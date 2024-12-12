Введення в експлуатацію двох додаткових енергоблоків Хмельницької АЕС це питання національної безпеки - депутат Нагорняк

Народний депутат Сергій Нагорняк закликав колег у Верховній Раді ухвалити державницьке рішення, яке дозволить розпочати добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Це стане важливим кроком у зміцненні енергетичної незалежності України. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Ми-Украіна».

«Наступного тижня парламент має розглянути відповідний законопроєкт. Я сподіваюся, що народні депутати проявлять державницьку позицію, адже розвиток атомної енергетики є критично важливим для нашої країни. Це питання енергетичної безпеки, яке не терпить зволікань», — наголосив Нагорняк.

За його словами, «Енергоатом» вже має домовленості з одним із американських банків щодо фінансування проекту, а також власні ресурси для старту робіт.

Нагорняк також підкреслив, що розвиток атомної енергетики має підтримку українців: згідно з останніми соціологічними дослідженнями, понад 80% громадян виступають за добудову нових енергоблоків.

«Це можливість не лише забезпечити країну дешевою електроенергією, але й створити нові робочі місця для українців, зокрема для працівників Запорізької АЕС, які через окупацію змушені чекати на повернення до своєї роботи», — додав Нагорняк.

«Ми маємо ухвалити це рішення, аби забезпечити енергетичну стабільність і зробити важливий крок у відновленні України», — підсумував народний депутат.

Як повідомлялося, в квітні 2024 року Кабінет Міністрів схвалив проєкт добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готовіна 80% і 25% відповідно.

Влітку це рішення підтримав комітет Верховної ради з питань енергетики.