Введення в храм Пресвятої Богородиці: листівки, привітання у віршах та прозі

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Введення або Третя пречиста 2026 року: найкращі привітання, листівки, картинки
21 листопада за новим календарем православні християни святкують одне з 12 найважливіших церковних свят — Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Встановили його на честь важливої події, коли батьки Діви Марії привели 3-річну доньку в Єрусалимський храм, щоб вона присвятила себе Богу. Свято називають ще Третьою Пречистою. ТСН.ua пропонує привітання в віршах, прозі і листівках до цього великого свята.
Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання в віршах
Зі святом Введення щиро вітаю!
Божої ласки від серця бажаю.
Хай Богородиця вас оберігає,
Від бід і тривог завжди захищає.
Хай у душі панують добро і тепло,
Щоб кожного дня вам у всьому везло.
Здоров’я міцного, любові, надії,
Здійснення світлих бажань і мрії!
***
У день святковий, світлий і прекрасний
Нехай Господь дарує мир і щастя.
Хай Божа Матір вас благословляє,
Від усіх негараздів захищає.
Нехай у домі буде затишок і ласка,
А кожен день приносить добру казку.
Здоров’я, віри, радості багато,
Любові та достатку в кожну хату!
***
З Введенням у храм Пресвятої Богородиці вітаю,
Благословення Божого бажаю!
Нехай Марія поруч завжди буде,
Від зла й печалі береже усюди.
Хай віра допомагає вам у житті,
А мрії здійснюються всі заповітні.
Хай мир панує у родині й країні,
І щастя буде у кожній днині!
***
Нехай це свято принесе
У дім добро і світле диво,
Хай Божа Матір збереже
Усіх, хто дорогий і милий.
Хай буде спокій у душі,
Здоров’я, радість і достаток,
Хай дні проходять у теплі,
А в серці буде мир і порядок!
***
Сьогодні свято особливе,
Хай буде все у вас щасливе!
Хай Богородиця свята
Дарує ласку і добра.
Хай береже від лиха й зла,
Щоб доля світлою була.
Нехай Господь благословляє,
Ангел-охоронець захищає!
Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці
Привітання з Третьою Пречистою в прозі
Вітаю зі світлим святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Матір оберігає вас і ваших рідних, дарує здоров’я, душевний спокій та сили долати всі життєві труднощі. Бажаю, щоб у домі завжди панували любов, злагода й добробут, а в серці жили віра, надія та вдячність. Нехай Господь почує ваші молитви й благословить на добрі справи!
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Зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, міцного здоров’я, родинного затишку та Божої опіки. Нехай Пресвята Діва Марія захищає від усього лихого, допомагає у складні хвилини та наповнює душу світлом. Хай кожен день приносить добрі новини, щирі усмішки й приємні зустрічі!
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Щиро вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! У цей особливий день бажаю, щоб у кожній родині панували мир, любов і взаєморозуміння. Нехай молитва до Божої Матері додає сили, допомагає зберігати віру та дарує надію на краще. Бажаю здоров’я вашим рідним, спокійних днів, добробуту та Божого благословення!
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У день Введення у храм Пресвятої Богородиці бажаю щирої віри, чистих помислів і Божої благодаті. Нехай Пресвята Діва Марія буде вашою заступницею, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Нехай Господь наповнює ваше життя добром, дарує душевну рівновагу, міцне здоров’я та благословляє кожен крок. Зі святом!
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Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе у вашу оселю благословення, тепло та радість. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди була поруч із вами, оберігала ваших дітей і близьких, захищала від тривог та негараздів. Нехай у серці не згасає надія, у душі живе спокій, а поруч завжди будуть люди, з якими можна розділити щасливі миті. Божої ласки, миру та добра!