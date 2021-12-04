Введення в храм Пресвятої Богородиці: листівки, привітання у віршах та прозі

Введення в храм Пресвятої Богородиці: листівки, привітання у віршах та прозі

4 грудня православні християни святкують одне з 12 найважливіших церковних свят — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Встановили його на честь важливої події, коли батьки Діви Марії привели 3-річну доньку в Єрусалимський храм, щоб вона присвятила себе Богу. Свято називають ще Третьою Пречистою. ТСН.ua пропонує привітання в віршах, прозі і листівках до цього великого свята.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання в віршах

У День введення у храм

Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам —

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім —

Ясна, примітна!

***

Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,

Віру там святу для себе знайшла,

Стала Богородицею нашої Пресвятою,

Виповнилося пророцтво її життя земного!

З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,

Жити здоров’ї та любові від душі бажаю,

І нехай вас Богородиця від горя боронить,

Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

Листівка Введення в храм Пресвятої Богородиці

***

До Дня введення в храм

Богородиці Святою!

Хай легко живеться Вам,

І у душі панує спокій!

Нехай у всьому допоможе Бог,

Будуть близькі цінувати.

Щастя Вам великий шматок,

Щоб ні краплі не тужити!

***

В цей день Марія увійшла в Храм,

Цим вона стала близькою до Бога.

Так нехай вона подарує Вам

Життя лише щасливу дорогу.

Збереже від смутку і біди,

Від проблем, і від лихого слова.

Також нехай допоможе Вам Завіт

Бути завжди щасливим(ою) і здоровим(ою).

Листівка з Третьою Пречистою

***

Свята Богородиця,

Світу дала Христа,

У цей благословенний день

Введена в храм була.

У цей день всім християнам

Побажати добра хочу,

Пресвятій Діві Марії

Я свою запалю свічку.

Привітання з Третьою Пречистою

***

З Днем введення в храм

Нашої небесної неньки!

Ось волає до небес,

Дзвін чудесний.

Щиро вітаю тебе

І бажаю благодаті й миру.

Щастя, радості, добра

І щоб життя було як диво.

***

З введенням у храм привітати,

Хочу сьогодні я весь люд.

Адже Святу Богородицю

Всі прославляють там і тут.

Вам у свято це побажаю

Я віри, щастя і добра,

Просіть допомоги — почує

Благання від серця всі вона.

Привітання з Третьою Пречистою в прозі

Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи і тривоги забудуться!

***

У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості і незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини.

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці

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Зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості і достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!

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Сьогодні свято для всіх християн, адже введення в храм Пресвятої Богородиці - це той день, коли ми згадуємо про захисницю нашу і покровительку Діву Марію, чиї батьки віддали її у служіння Богу. Саме із введення в храм почався шлях, який призвів до народження Ісуса Христа і того, що наші гріхи були спокуті.

Листівка з Введенням в храм Пресвятої Богородиці

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У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри і великої надії, чесності і вірності, розсудливості і доброти сердець.

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