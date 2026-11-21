Введення в храм Пресвятої Богородиці: листівки, привітання у віршах та прозі

Введення або Третя пречиста 2026 року

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Встановили його на честь важливої події, коли батьки Діви Марії привели 3-річну доньку в Єрусалимський храм, щоб вона присвятила себе Богу. Свято називають ще Третьою Пречистою. ТСН.ua пропонує привітання в віршах, прозі і листівках до цього великого свята.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання в віршах

Зі святом Введення щиро вітаю!

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Божої ласки від серця бажаю.

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Хай Богородиця вас оберігає,

Від бід і тривог завжди захищає.

Хай у душі панують добро і тепло,

Щоб кожного дня вам у всьому везло.

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Здоров’я міцного, любові, надії,

Здійснення світлих бажань і мрії!

***

У день святковий, світлий і прекрасний

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Нехай Господь дарує мир і щастя.

Хай Божа Матір вас благословляє,

Від усіх негараздів захищає.

Нехай у домі буде затишок і ласка,

А кожен день приносить добру казку.

Здоров’я, віри, радості багато,

Любові та достатку в кожну хату!

***

З Введенням у храм Пресвятої Богородиці вітаю,

Благословення Божого бажаю!

Нехай Марія поруч завжди буде,

Від зла й печалі береже усюди.

Хай віра допомагає вам у житті,

А мрії здійснюються всі заповітні.

Хай мир панує у родині й країні,

І щастя буде у кожній днині!

***

Нехай це свято принесе

У дім добро і світле диво,

Хай Божа Матір збереже

Усіх, хто дорогий і милий.

Хай буде спокій у душі,

Здоров’я, радість і достаток,

Хай дні проходять у теплі,

А в серці буде мир і порядок!

***

Сьогодні свято особливе,

Хай буде все у вас щасливе!

Хай Богородиця свята

Дарує ласку і добра.

Хай береже від лиха й зла,

Щоб доля світлою була.

Нехай Господь благословляє,

Ангел-охоронець захищає!

Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці

Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці / © ТСН

Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці / © ТСН

Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці / © ТСН

Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці / © ТСН

Листівки привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці / © ТСН

Привітання з Третьою Пречистою в прозі

Вітаю зі світлим святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Матір оберігає вас і ваших рідних, дарує здоров’я, душевний спокій та сили долати всі життєві труднощі. Бажаю, щоб у домі завжди панували любов, злагода й добробут, а в серці жили віра, надія та вдячність. Нехай Господь почує ваші молитви й благословить на добрі справи!

***

Зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, міцного здоров’я, родинного затишку та Божої опіки. Нехай Пресвята Діва Марія захищає від усього лихого, допомагає у складні хвилини та наповнює душу світлом. Хай кожен день приносить добрі новини, щирі усмішки й приємні зустрічі!

***

Щиро вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! У цей особливий день бажаю, щоб у кожній родині панували мир, любов і взаєморозуміння. Нехай молитва до Божої Матері додає сили, допомагає зберігати віру та дарує надію на краще. Бажаю здоров’я вашим рідним, спокійних днів, добробуту та Божого благословення!

***

У день Введення у храм Пресвятої Богородиці бажаю щирої віри, чистих помислів і Божої благодаті. Нехай Пресвята Діва Марія буде вашою заступницею, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Нехай Господь наповнює ваше життя добром, дарує душевну рівновагу, міцне здоров’я та благословляє кожен крок. Зі святом!

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Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе у вашу оселю благословення, тепло та радість. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди була поруч із вами, оберігала ваших дітей і близьких, захищала від тривог та негараздів. Нехай у серці не згасає надія, у душі живе спокій, а поруч завжди будуть люди, з якими можна розділити щасливі миті. Божої ласки, миру та добра!

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