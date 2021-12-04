Введення в храм Пресвятої Богородиці: листівки, привітання у віршах та прозі

4 грудня православні християни святкують одне з 12 найважливіших церковних свят — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Встановили його на честь важливої події, коли батьки Діви Марії привели 3-річну доньку в Єрусалимський храм, щоб вона присвятила себе Богу. Свято називають ще Третьою Пречистою. ТСН.ua пропонує привітання в віршах, прозі і листівках до цього великого свята.
Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання в віршах
У День введення у храм
Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!
***
Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,
Жити здоров’ї та любові від душі бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!
***
До Дня введення в храм
Богородиці Святою!
Хай легко живеться Вам,
І у душі панує спокій!
Нехай у всьому допоможе Бог,
Будуть близькі цінувати.
Щастя Вам великий шматок,
Щоб ні краплі не тужити!
***
В цей день Марія увійшла в Храм,
Цим вона стала близькою до Бога.
Так нехай вона подарує Вам
Життя лише щасливу дорогу.
Збереже від смутку і біди,
Від проблем, і від лихого слова.
Також нехай допоможе Вам Завіт
Бути завжди щасливим(ою) і здоровим(ою).
***
Свята Богородиця,
Світу дала Христа,
У цей благословенний день
Введена в храм була.
У цей день всім християнам
Побажати добра хочу,
Пресвятій Діві Марії
Я свою запалю свічку.
***
З Днем введення в храм
Нашої небесної неньки!
Ось волає до небес,
Дзвін чудесний.
Щиро вітаю тебе
І бажаю благодаті й миру.
Щастя, радості, добра
І щоб життя було як диво.
***
З введенням у храм привітати,
Хочу сьогодні я весь люд.
Адже Святу Богородицю
Всі прославляють там і тут.
Вам у свято це побажаю
Я віри, щастя і добра,
Просіть допомоги — почує
Благання від серця всі вона.
Привітання з Третьою Пречистою в прозі
Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи і тривоги забудуться!
***
У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості і незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини.
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Зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості і достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!
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Сьогодні свято для всіх християн, адже введення в храм Пресвятої Богородиці - це той день, коли ми згадуємо про захисницю нашу і покровительку Діву Марію, чиї батьки віддали її у служіння Богу. Саме із введення в храм почався шлях, який призвів до народження Ісуса Христа і того, що наші гріхи були спокуті.
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У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри і великої надії, чесності і вірності, розсудливості і доброти сердець.
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