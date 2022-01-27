Введено поліцейську спецоперацію: тривають пошуки військового, який влаштував стрілянину у Дніпрі

Тривають пошуки військовослужбовця, який влаштував стрілянину.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація після того, як військовослужбовець розстріляв п’ятеро співслуживців.

Про це повідомили у поліції регіону.

На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції. Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури. За тривогою на місце злочину виїхало керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби.

Facebook/Антон Геращенко

Нагадаємо, подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті п’ятеро військовослужбовців загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.

Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.

Стрілянина на ринку у Харкові: двоє людей отримали поранення

Нагадаємо, в центрі Києва у вівторок, 25 січня, навпроти Софії неподалік будівлі СБУ пообіді сталася сутичка між групою людей. Згодом один із чоловіків вихопив автоматичну зброю та почав стріляти. Як розповіли у поліції, озброєний чоловік – представник приватної охоронної фірми. Приїхав на виклик до установи, де розміщується обмінник. Сюди прийшла громадська організація, яка, каже, бореться проти корупції. Хотіли зайти, наклеїли наліпки, а працівники викликали охорону. Сталася сутичка.