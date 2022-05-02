Ввімкнути не вистачає кеби: тікток-воїни Кадирова, які вкрали комбайни в Мелітополі і відправили до Чечні, розбиратимуть їх на запчастини

Власники викраденої окупантами в Мелітополі Запорізької області сільськогосподарської техніки дистанційно заблокували її роботу.
Через це окупантам залишається її лише розібрати на запчастини.
Про це повідомляє CNN.
У Мелітополі Запорізької області росіяни викрали сільгосптехніку одного з аграрних підприємств на 5 млн доларів і вивезли її на територію Росії. Завдяки встановленим на техніці власниками маячкам, викрадене вдалося запеленгувати на території Чечні. Але використати вкрадене окупанти не в змозі, бо власники техніки заблокували її дистанційно.
"Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, бо комбайни заблоковані дистанційно", - сказало виданню джерело.
Обладнання зараз нудиться на фермі під Грозним. За словами джерела, зараз окупанти шукають в Росії фахівців, які зможуть розблокувати програми, якщо ж нічого не вийде, техніку просто розберуть на запчастини.
Нагадаємо, що здобиччю окупантів стала партія нової техніки - комбайн John Deere s760 із жаткою та 2 сівалки Vaderstad Tempo, загальна вартість яких становить 520 тисяч євро.
Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти відбирають у місцевого населення українську гуманітарну допомогу, яка прибуває із Запоріжжя.
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