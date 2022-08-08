Запроваджують податки на авто і "націоналізують" бізнес: російські окупанти тероризують місцеве населення на тимчасово захоплених територіях

Загарбники тиснуть на підприємців та агресивно ставляться до мирних жителів.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Так, у Великому Бурлуку Харківської області окупанти тиснуть на місцевих підприємців, щоб ті отримували паспорти РФ та переєстровували свій бізнес відповідно до російського законодавства.

У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також вони заявили про введення щомісячного “податку” на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рос. рублів.

У місті Балаклея після прибуття нового батальйону окупантів з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом.

Також окупанти конфліктують між собою, що часто зачіпає цивільне населення.

Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.

На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані окупанти пресують місцеве населення на блокпостах.

Нагадаємо, що російські окупанти масово використовують на Донбасі протипіхотні міни-метелики ПФМ-1, які несуть смертельну загрозу для цивільного населення.

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