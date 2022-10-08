ВВП України: в Мінекономіки повідомили про падіння на 30% від початку року

Валовий внутрішній продукт України за дев’ять місяців 2022 року впав на 30%. Проте спостерігалися і позитивні економічні чинники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Мінекономіки (…) оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і в серпні, в межах 35%. В цілому, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року, падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", – йдеться в заяві.

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Водночас там відзначили позитивні чинники. Йдеться про поліпшення динаміки транспортних перевезень, що відбулося внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, а також завдяки нарощуванню обсягів перевезень вантажів залізницею.

У міністерстві навели приклад, що завдяки реалізації "зернової ініціативи" через порти Великої Одеси протягом серпня та вересня було експортовано 5,5 млн тонн агропродукції. У вересні кількість експортованої продукції зросла у понад двічі порівняно з серпнем. Окрім того, майже втричі зросла кількість суден, що вийшли з портів.

Також зазначається, що у вересня обсяг українського експорту в грошовому еквіваленті зріс на понад 23%порівняно із серпнем. Це рекордне значення від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, у вересні Держстат повідомляв про реальне падіння ВВП України у другому кварталі 2022 року на 37,2%. Це, якщо порівнювати з показником 2021 року.

Водночас Мінекономіки у вересні повідомляло про зменшення другий місяць поспіль темпів інфляції в Україні. Головний інфляційний фактор – війна.

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