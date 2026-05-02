Ви маєте це знати, якщо зібралися жити за кордоном: у ДМС звернулися до українців з попередженням

Як оформити виїзд на постійне проживання за кордон

У Державній міграційній службі повідомили, що мають зробити українці, які хочуть виїхати на проживання за кордон. Насамперед, їм необхідно оформити виїзд на постійне проживання за кордон. Там поділилися інструкцією, як оформити такий документ і кому він доступний за законом.

Про це повідомляє ДМС у Дніпропетровській області.

Як оформити виїзд на постійне проживання за кордон: покрокова інструкція

Особи, які хочуть виїхати з України за кордон на постійне місце проживання, повинні оформити дозвіл на такий виїзд. Зробити це можуть українці, які досягли 16-річного віку. Заяву необхідно оформлювати на ім’я керівника територіального органу та подавати за зареєстрованим місцем проживання.

Подати заяву про виїзд на постійне місце проживання потрібно до підрозділу міграційної служби.

Заяву можна заповнювати у паперовій формі самостійно або за допомогою працівника територіального підрозділу ДМС, який відповідає за прийом документів.

Людям, старшим за 16 років, необхідно оформити два примірники.

Якщо ви також плануєте забирати дітей на постійне проживання за кордон, на них також потрібно оформити відповідні дозволи. На кожну дитину потрібно написати окрему заяву.

Дітям, які не досягли 16-річного віку, а також тим, хто визнаний недієздатним, документи оформлюються на підставі заяви одного з батьків, усиновлювачів, опікунів чи інших законних представників.

Рішення щодо оформлення документів приймає територіальний орган ДМС. Про результати розгляду повідомляють протягом 5 днів.

Після отримання рішення протягом півроку заявник має знятися з реєстраційного обліку місця проживання та отримати довідку органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та відсутність податкових зобов’язань.

Після цього потрібно ще раз звернутися до територіального органу ДМС, аби проставити необхідні штампи в паспортних документах. Лише після цих дій можна виїжджати за кордон на постійне місце проживання.

Виїзд за кордон: останні новини

В Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану. Хочуть запровадити покарання у в’язниці чи штрафи до 170 тисяч гривень.

Урядовий законопроєкт №13673 пропонує криміналізувати незаконний перетин кордону. Документ також передбачає механізми пом’якшення: особи можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернуться в Україну та заявлять про правопорушення протягом визначеного терміну.

