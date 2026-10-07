"Ви не сховаєтеся за наказами": Буданов звернувся до російських пілотів, які атакували житлові будинки

Наслідки російської атаки 7 жовтня / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по житлових будинках в Україні, заявивши, що вони не зможуть уникнути відповідальності, прикриваючись отриманими наказами.

Про це Буданов написав у своєму Telegram-каналі після чергового масованого комбінованого удару Росії по українських містах.

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Буданов наголосив, що російські удари призвели до влучань у житлові будинки.

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Зокрема, російська ракета зруйнувала частину багатоквартирного будинку в Прилуках, де під завалами опинилися дорослі та діти.

© Телеграм-канал Кирила Буданова

© Телеграм-канал Кирила Буданова

На момент публікації повідомлення, за даними очільника ОП, у Прилуках загинуло 18 людей, серед них — четверо дітей. Ще 55 людей дістали поранення, зокрема семеро дітей. Рятувальники продовжували розбирати зруйновані конструкції.

© Телеграм-канал Кирила Буданова

© Телеграм-канал Кирила Буданова

Буданов також повідомив про загиблих і постраждалих у Києві, Кременчуці та інших українських містах.

Окремо очільник Офісу президента звернувся безпосередньо до російських пілотів, які виконували бойові пуски по житлових кварталах.

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«Ви не сховаєтеся за наказами», — заявив Буданов.

Таким чином він натякнув, що безпосередні виконавці ударів по цивільних об’єктах не зможуть уникнути відповідальності за свої дії, навіть якщо посилатимуться на накази командування.

Очільник ОП також звернувся до тих, хто продовжує спостерігати за російськими злочинами та водночас розраховує на можливість співпраці з Москвою.

Буданов поставив під сумнів доцільність пошуку «бізнес-перспектив» на тлі зруйнованих російськими ударами українських будинків.

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Він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та подякував усім, хто допомагає Україні протистояти російській агресії.

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару «Цирконами», балістикою та понад сотнею дронів по семи областях України, спричинивши загибель цивільних у Києві, Прилуках, Кременчуці та на Кіровоградщині.

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