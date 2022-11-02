Вявив стійкість і мужність в бою: на Луганщині загинув командир відділення десантників із Калуша

Петро Урсулович у перший день широкомасштабної війни став на захист України.

У неділю, 30 жовтня, біля села Невське Сватівського району Луганської області в бою загинув захисник із Калуша, що на Івано-Франківщині, Петро Урсулович.

Про це повідомила голова Калуської райдержадміністрації Жанна Табанець.

"Біля села Невське Сватівського району на Луганщині у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 43-річний Урсулович Петро Володимирович, житель міста Калуш. Петро Урсулович у перший день широкомасштабної війни став на захист України. Служив командиром десантно-штурмового відділення", - повідомила вона.

Полеглі воїни із Прикарпаття

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку в Донецькій області загинув 45-річний військовий із села Рожнів Івано-Франківської області Віктор Жежеров. Він служив у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Також на Бахмутському напрямку в бою загинув 51-річний захисник України, мешканець села Ганнусівка Єзупільської громади Івано-Франківської області Олександр Костюк.

1 жовтня у місті Тлумач Івано-Франківської області попрощалися із полеглим воїном Василем Погорілим із селища Обертин. Люди прощалися із захисником на колінах та з прапорами у руках.

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