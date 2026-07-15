"Вибачте, більше не можу вам допомогти": ще один радник Федорова звільнився і звернувся до військових

Сергій Бескрестнов

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Сергій «Флеш» Бескрестнов оголосив про припинення роботи в Міністерстві оборони.

Про це Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив у своєму Telegram.

«Відсьогодні я більше не є радником міністра оборони Федорова», — написав він.

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За словами колишнього радника, відтепер він більше не має можливості допомагати виробникам озброєння, розробникам та військовим у питаннях, що потребують взаємодії з Міноборони.

«Шановні виробники, розробники та військові, відтепер я не можу вам нічим допомогти на рівні Міністерства оборони. Вибачте», — зазначив він.

Він також повідомив, що мав низку незавершених проєктів, однак не може розкрити їхніх деталей, оскільки роботу над ними мають продовжити інші.

Ексрадник Михайла Федорова розповів, що під час роботи мав доступ до різних систем, які дозволяли аналізувати дії російських військ і прогнозувати їхні подальші кроки.

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«У мене було багато доступів до різних систем і я міг аналізувати дії нашого ворога. Прогнозувати його подальші кроки. Більше не зможу», — написав він.

Попри завершення роботи в Міноборони, він наголосив, що й надалі допомагатиме українським військовим та захищатиме країну.

Наприкінці допису колишній радник подякував ексміністру Міноборони Михайлу Федорову за спільну роботу.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський визначився із новим міністром оборони.

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Михайло Федоров вже написав прощальний допис на посаді очільника відомства та підтвердив, що йде з Міноборони.

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