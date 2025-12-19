«Вибір року 2025»: чому українці знову обрали «Синергію»

Реклама

Будівельна група “Синергія” сьомий рік поспіль здобуває звання «Девелоперська компанія року в передмісті Києва» за версією премії «Вибір року».

Компанія поєднує надійність будівництва з активною соціальною позицією: підтримує ЗСУ, працює з українськими виробниками, створює робочі місця та формує середовище, у якому хочеться жити — з продуманими дворами, спортивною інфраструктурою, сучасними дитячими просторами та регулярними подіями для мешканців.

У флагманському проєкті забудовника ЖК «Синергія Сіті» спочатку проєктується школа, дитячі садочки, спорт, події та спільнота, і лише після цього — будинки. Саме такий підхід дозволив проєкту отримати відзнаку премії «Вибір року 2025» як «Житловий комплекс бізнес-класу в передмісті Києва».

Інфраструктура для дітей: радісне дитинство і змістовне дозвілля

За рік ЖК «Синергія Сіті» суттєво змінився. Комплекс наповнився інфраструктурою, що формує щоденний комфорт: зелений променад, зони відпочинку, терапевтичний сад із лавандою, альтанки для зустрічей і неспішних розмов.

Особливу роль у цій екосистемі відіграють простори для дітей. Hip Park — продукт українського виробника, який працює за міжнародними стандартами та представлений у Фінляндії. Ігровий майданчик нового покоління став улюбленим місцем відпочинку дітвори. Діти самі вирішують, ким бути сьогодні: дослідниками, будівельниками, капітанами підземних кораблів чи героями власних історій.

Гірки різної висоти, канатні сітки, гойдалки, батути, лазанки, тунелі, пагорби, пісочниця — кожен елемент стимулює рух, фантазію та взаємодію. Простір підходить дітям різного віку й допомагає розвивати координацію, витривалість і соціальні навички.

Проєктуванням займалася команда Hip Park разом із педагогами та дитячими психологами. Такий професійний підхід для справи дозволив отримати кращий результат: біля гірок завжди людно, інколи діти навіть виборюють своє право піднятися на гірку першими. Вони вчаться бути у суспільстві, поступатися, ділитись, мріяти. Архітектори «Синергії» подбали про те, щоб майданчик органічно вписувався в ландшафт двір-саду й не перевантажував простір візуально. Безпечні матеріали та каучукове покриття забезпечують комфорт і захист під час активних ігор.

Простір, у якому зручно рости

Ігровий майданчик Hip Park — лише початок. Уже стартували роботи над продовженням ігрової зони, орієнтованої на старших дітей. Попереду — більше динамічних конструкцій і складніших сценаріїв гри.

Район, де все поруч

Комплекс поступово перетворюється на самодостатній міський осередок. За рік тут відкрилися десятки бізнесів: супермаркети, ресторани, кав’ярні, сервіси, простори для тварин. Поруч — АТБ і VARUS, працює доставка. Більшість щоденних потреб вирішуються в межах району.

Спільнота замість спального масиву

«Синергія Сіті» живе подіями. Протягом року тут відзначають традиційні свята — від Великодня та коляди до Івана Купала. Для дітей проводять пінні вечірки, «Місто професій», Геловін, кінопокази й майстер-класи. Для дорослих — зустрічі мешканців, настільні ігри, книжковий клуб.

Наступний етап розвитку

Будівельна група «Синергія» вже працює над новою чергою «Синергія Сіті». У фокусі — енергоефективність, якісний благоустрій і сервіс. Заплановані просторі тераси, укриття, нові падл-корти, вдосконалені спортивні зони.

Соціальна відповідальність, підтверджена діями

У 2025 році компанія спрямувала 7,5 млн грн на підтримку ЗСУ та передала квартиру в ЖК «Синергія Київ» для благодійного розіграшу з метою збору 100 млн грн для Третього армійського корпусу.

«Синергія» системно інвестує в освіту та культуру: вже сьомий рік діє програма «Відмінник Синергії», триває співпраця з премією імені Павла Тичини, відбуваються лекції й культурні події. Комплекс регулярно приймає відомих гостей, а Великодній фестиваль став знаковою подією року з участю Злати Огнєвич, Тоні Матвієнко та Євгена Клопотенка.

Бренд-директорка «Синергії» Анна Тесляк підсумовує:

«Вибір року та наша перемога — це про довіру, яку ми щодня підтверджуємо роботою. Ми стабільно будуємо, підвищуємо стандарти й інвестуємо в середовище — незалежно від обставин. Люди це відчувають».