ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Вибори через "Дію": експерт із кібербезпеки назвав основні ризики електронного голосування

Тема виборів в Україні залишається актуальною в інфопросторі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибори

Вибори / © ТСН.ua

Експерт прокоментував, наскільки реальний сценарій проведення виборів шляхом електронного голосування, зокрема через "Дію". Найбільший ризик – валідувати виборця. У класичних виборах ви заходите в кабінку, вас ніхто не бачить і ваш вибір анонімний.

Про це розповів експерт з кібербезпеки, засновник компанії AmonSul і співзасновник найбільшої української спільноти з кібербезпеки Сергій Харюк.

У цифровому форматі важко гарантувати, наголошує він, що натискання на кнопку за Зеленського, за Порошенка, чи за когось іншого зробили саме Іван, Сергій чи Петро без чийогось впливу.

І з розвитком штучного інтелекту ці виклики тільки зростають. Коли зловмисники можуть підробити ваші обличчя та голос, хто гарантуватиме, що хтось не проголосував замість вас? Навіть з цифровим підписом трапляються технічні збої.

Чи можуть росіяни заблокувати таке голосування

За словами Харюка, це цілком реальна загроза. Росіяни можуть атакувати і інфраструктуру, і механіку голосування. Уявімо, що верифікаційний механізм у "Дії" має обмеження. Наприклад, лише кілька запитів на підтвердження, щоб уникнути DoS-атак.

“Якщо система не перевіряє, хто надсилає ці запити, хакери можуть масово їх підробляти, використовуючи справжні ID. У результаті реальний користувач, коли спробує проголосувати, отримає блокування на, наприклад, 30 хвилин. Якщо це ближче до завершення виборів, то він просто не встигне проголосувати”, — пояснив експерт.

У разі вибіркового блокування виборців певного кандидата, може фіксуватися вплив на результат. Умовно, пояснює Харюк, якщо з атаки "виб'ють" частину виборців Зеленського чи Порошенка, то це зробить переможцем Бойка.

Раніше йшлося про те, що на ворожих Telegram-каналах активно поширюються підроблені документи, у яких йдеться про те, що українці за кордоном нібито позбавлені права голосувати на президентських виборах. Це неправдива інформація, що є частиною дезінформаційної кампанії.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie