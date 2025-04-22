Вибори через "Дію": експерт із кібербезпеки назвав основні ризики електронного голосування

Вибори / © ТСН.ua

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Експерт прокоментував, наскільки реальний сценарій проведення виборів шляхом електронного голосування, зокрема через "Дію". Найбільший ризик – валідувати виборця. У класичних виборах ви заходите в кабінку, вас ніхто не бачить і ваш вибір анонімний.

Про це розповів експерт з кібербезпеки, засновник компанії AmonSul і співзасновник найбільшої української спільноти з кібербезпеки Сергій Харюк.

У цифровому форматі важко гарантувати, наголошує він, що натискання на кнопку за Зеленського, за Порошенка, чи за когось іншого зробили саме Іван, Сергій чи Петро без чийогось впливу.

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І з розвитком штучного інтелекту ці виклики тільки зростають. Коли зловмисники можуть підробити ваші обличчя та голос, хто гарантуватиме, що хтось не проголосував замість вас? Навіть з цифровим підписом трапляються технічні збої.

Чи можуть росіяни заблокувати таке голосування

За словами Харюка, це цілком реальна загроза. Росіяни можуть атакувати і інфраструктуру, і механіку голосування. Уявімо, що верифікаційний механізм у "Дії" має обмеження. Наприклад, лише кілька запитів на підтвердження, щоб уникнути DoS-атак.

“Якщо система не перевіряє, хто надсилає ці запити, хакери можуть масово їх підробляти, використовуючи справжні ID. У результаті реальний користувач, коли спробує проголосувати, отримає блокування на, наприклад, 30 хвилин. Якщо це ближче до завершення виборів, то він просто не встигне проголосувати”, — пояснив експерт.

У разі вибіркового блокування виборців певного кандидата, може фіксуватися вплив на результат. Умовно, пояснює Харюк, якщо з атаки "виб'ють" частину виборців Зеленського чи Порошенка, то це зробить переможцем Бойка.

Раніше йшлося про те, що на ворожих Telegram-каналах активно поширюються підроблені документи, у яких йдеться про те, що українці за кордоном нібито позбавлені права голосувати на президентських виборах. Це неправдива інформація, що є частиною дезінформаційної кампанії.