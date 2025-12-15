ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
462
1 хв

Вибори до Ради: партії Залужного, Порошенка та Білецького лідирують в опитуваннях

Партії Валерія Залужного, Петра Порошенка та Андрія Білецького є лідерами серед українців на виборах до Верховної Ради у разі завершення війни.

Про це пише Цензор.net з посиланням на дані опитування КМІС.

На питання, за яку політичну силу у разі завершення війни готові голосувати українці, 19,9% громадян, які визначилися, віддали б голос за партію Валерія Залужного — колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії.

На другому місці — Європейська Солідарність Петра Порошенка, яку готові підтримати 16,2% громадян. 

У трійці лідерів також політична сила «Третя штурмова бригада» бригадного генерала Андрія Білецького, що нині командує Третій армійським корпусом. За його політичну силу віддати голоси готові 11,9% респондентів.

У порівнянні з опитуванням у вересні, рейтинг Залужного знизився, Порошенка і Білецького — показує зростання.

Блок чинного президента Володимира Зеленського готові підтримати 11,3%. Підтримка цієї політичної сили протягом року знизилася, у рейтингу КМІС вона на четвертій сходинці. На п’ятому місці партія голови ГУР Кирила Буданова, яку підтримують 10,4%.

Опитування проводилося 26 листопада – 10 грудня.

