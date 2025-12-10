Вибори під час війни: політолог пропонує показати представникам Трампа реалії прифронтових міст

Політолог Володимир Фесенко / © УНІАН

Відповідь президента України Володимира Зеленського американському лідеру Дональду Трампу щодо можливості проведення виборів в Україні під час війни викликала великий ажіотаж у ЗМІ. Багато хто сприйняв це ледь не як анонс виборчого процесу вже найближчим часом. Проте ключовий акцент Зеленського був зроблений на безпеці, яку не можуть гарантувати навіть системи ППО.

Таку умку висловив політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Про яку безпеку йдеться

Експерт наголошує, що слова Зеленського стосувалися не лише наявності систем Patriot. Головна умова — це повне припинення вогню.

«І це не про „Петріоти“ та інші ППО, які мають закрити небо (на жаль повністю вони не закривають, і не гарантують повної безпеки). Це про припинення вогню: як мінімум в повітрі, а краще повне і всеосяжне припинення вогню на час підготовки і проведення виборів», — пояснює Фесенко.

Політолог вважає, що для переконливості однієї заяви президента замало. Потрібна чітка офіційна позиція Верховної Ради та Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо реальних проблем, термінів та технічних умов голосування.

«Екскурсія» для команди Трампа

Фесенко пропонує нестандартний дипломатичний хід: залучити представників адміністрації Білого дому до процесу оцінки ризиків безпосередньо в Україні.

«Я б радив наполегливо запросити до України представників адміністрації Трампа як офіційних консультантів ЦВК України для оцінки можливості проведення виборів… Хай поїдуть, і не на 2-3 години, а хоча б на декілька днів, до Херсона, де російські дрони полюють на мирних жителів, до Харкова, Сум, Нікополя, Дніпра, Запоріжжя і Одеси», — пише експерт.

Він також радить повезти американських партнерів ближче до лінії фронту — під Покровськ, Куп’янськ чи у Гуляйполе, щоб вони на місці зрозуміли, як організувати вибори «в умовах відсутності електрики більшу частину доби».

Американських сенаторів та конгресменів політолог пропонує запросити у якості спостерігачів саме у прифронтову зону.

«Хай на власні очі побачать вибори під час війни, якщо звісно вони відбудуться, в чому у мене є великий сумнів на даний момент», — підсумував Фесенко.

