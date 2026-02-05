Вибори після війни: у Раді розповіли, які формати голосування не підтримують

Вибори в Україні

Перші повоєнні вибори президента в Україні не планують поєднувати з референдумом, а голосування онлайн чи поштою наразі не розглядають як реалістичний варіант.

Про це заявила членкиня робочої групи з підготовки виборчого законодавства, народна депутатка від фракції “Слуга народу” Олена Шуляк в інтерв’ю “Телеграфу”.

За її словами, ідея проведення президентських виборів одночасно з референдумом на цьому етапі не підтримується. Учасники робочої групи попередньо висловилися проти такого формату перших повоєнних виборів.

Коментуючи можливість альтернативних способів голосування — онлайн або поштою, Шуляк наголосила, що ці варіанти наразі не є робочими. Вона зазначила, що рівень суспільної довіри до таких механізмів в Україні залишається низьким, а держава не має ані технічної, ані організаційної готовності для їх впровадження.

“Навіть Естонії знадобилося понад 25 років, щоб дійти до виборів онлайн. І кількість виборців там і в Україні — непорівнювана”, — пояснила депутатка.

Вона додала, що онлайн- та поштове голосування, ймовірно, стануть технологіями майбутнього, однак під час перших повоєнних виборів їх застосування не передбачається.

Також Шуляк окреслила орієнтовні строки підготовки законодавчих змін. За її словами, дедлайн для підгруп робочої групи був встановлений на 30 січня, а вже у лютому можна очікувати драфт законопроєкту з узагальненими пропозиціями.

“Фактично всі напрацювання вже оформлені у вигляді порівняльних таблиць. Думаю, наприкінці лютого — на початку березня відповідний законопроєкт можна буде реєструвати”, — підсумувала вона.

Зазначимо, що Україна вперше після початку повномасштабної війни готується до виборів. ТСН.ua розповів, коли обиратимуть президента України і які питання можуть винести на референдум.