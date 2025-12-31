Вибори після війни: у ЦВК заявили про зміну правил

Олег Діденко про повоєнні вибори в Україні / © УНІАН

Проведення виборів в Україні після закінчення війни потребуватиме ухвалення спеціального законодавства, яке враховуватиме реалії повоєнного періоду.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, звичні виборчі правила, що діють у мирний час, не зможуть повною мірою забезпечити належну організацію голосування після бойових дій. Саме тому, на його переконання, доцільно ухвалити окремий закон, який визначатиме особливі процедури та механізми проведення повоєнних виборів.

Як зазначив Діденко в інтерв’ю, такий нормативний акт має також врегулювати питання можливості або неможливості проведення виборів на окремих територіях. Йдеться, зокрема, про регіони, що зазнали значних руйнувань або фактично втратили населення через війну.

Очільник ЦВК нагадав, що відповідний законопроєкт комісія підготувала ще 2022 року та передала на розгляд Верховної Ради. Після цього, за його словами, документ опрацьовувався за участі міжнародних партнерів, однак станом на зараз він офіційно не зареєстрований у парламенті.

Діденко підкреслив, що питання проведення виборів у зруйнованих чи малозаселених громадах не може вирішуватися ситуативно — для цього необхідна чітка законодавча база.

Позиція влади щодо виборів

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність до проведення виборів за умови відповідної підтримки з боку США та європейських союзників. Ці заяви пролунали на тлі обговорень мирних ініціатив, які передбачають виборчий процес після укладення угоди.

Ба більше, глава держави закликав парламент напрацювати необхідні зміни до законодавства. Наприкінці грудня у Верховній Раді була створена спеціальна робоча група, яка аналізує можливість проведення виборів в умовах воєнного стану. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що відповідний закон матиме разовий характер, а Центральна виборча комісія вже відновила роботу Державного реєстру виборців.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що наразі в Україні не ведеться підготовка до онлайн-голосування. За його словами, повністю цифрові вибори потребують тривалого технічного й законодавчого опрацювання, а також високого рівня суспільної довіри.