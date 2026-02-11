Вибори президента в Україні: Зеленський відповів, чи оголосить їх 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує оголошувати проведення виборів 24 лютого. За його словами, інформацію про нібито підготовку такого рішення він бачив лише у медіа і не розуміє, звідки вона з’явилася.

Про це йшлося під час спілкування із журналістами 11 лютого.

За словами Зеленського, про такі плани він дізнався виключно зі ЗМІ.

«Перший раз почув про це від Financial Times, вдруге — вже з вашого запитання», — зазначив президент увідповідь журналістам.

Глава держави наголосив, що питання виборів може розглядатися лише після досягнення припинення вогню та отримання надійних гарантій безпеки для країни. До цього моменту, підкреслив він, проведення виборчого процесу є неможливим.

Зеленський наголосив, що його позиція щодо виборів залишається незмінною, а саме, Україна може перейти до виборчого процесу лише після припинення вогню та отримання належних гарантій безпеки.

«Я багато разів говорив: питання виборів — це питання безпеки. Буде ceasefire — будуть вибори», — підкреслив він.

Президент також зауважив, що ініціатива щодо обговорення виборів зазвичай походить від міжнародних партнерів, тоді як українська сторона самостійно цього питання не порушувала. Водночас він підтвердив, що держава готова до виборів за умови створення відповідних безпекових передумов.

Також Зеленський спростував припущення про тиск з боку Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон не висував Україні ультиматумів щодо гарантій безпеки у разі відсутності виборів.

За його словами, Білий дім не пов’язує проведення виборів із наданням гарантій безпеки та не погрожує їх скасуванням у разі відсутності виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США.

Тож перспективу проведення виборів в Україні навесні 2026 року активно почали обговорювати у Мережі.