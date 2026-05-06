Вибори в "Дії": в Мінцифри відповіли, чи відбудуться вони в Україні

Впровадження виборів в Україні через застосунок «Дія» наразі неможливе через низку юридичних обмежень, насамперед пов’язаних із забезпеченням таємниці голосування.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, головною перепоною для електронного голосування є вимога Конституції щодо збереження конфіденційності волевиявлення. У нинішніх умовах гарантувати, що вибір громадянина залишиться повністю таємним, можливо лише у традиційному форматі — у виборчих кабінках.

Водночас посадовець зазначив, що технічно платформа «Дія» має інструменти, які дозволяють проводити електронні голосування. Проте для їхнього використання необхідні суспільні та законодавчі зміни, які б передбачали новий формат виборчого процесу, зокрема відмову від чинної моделі таємного голосування.

Електронні вибори: де в світі вже впроваджено процес

Борняков навів приклади країн, де електронні вибори вже впроваджені, зокрема Естонії та окремих держав Південної Америки. Водночас він наголосив, що для України це питання має бути вирішене колективно — через політичне або навіть референдумне рішення.

Окремо він нагадав, що подібні юридичні обмеження є причиною, чому в «Дії» також не планують запроваджувати функцію надсилання повісток військовозобов’язаним.

У Мінцифри підкреслюють, що ключовим пріоритетом залишається захист персональних даних громадян і відповідність європейським стандартам кібербезпеки в межах євроінтеграції.

Борняков також зауважив, що цифровізація державних послуг має зменшувати потребу у фізичних візитах до установ, що особливо важливо в умовах війни через безпекові ризики скупчення людей.

