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Вибори в Ізраїлі, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 28 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 жовтня 2026 року:
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