Вибори в Ізраїлі, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 28 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 жовтня 2026 року:

«Віддали $350 млрд і нічого не отримали»: Трамп знову розкритикував допомогу Україні Читати далі –>

Не здав паспорт і зник: Болсонару втік до США після поразки на виборах Читати далі –>

Україна зробила крок до власного Starlink: на орбіті запрацював перший український супутник звʼязку Читати далі –>

Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу заявив про «перемогу», але екзитполи показують перевагу опозиції Читати далі –>