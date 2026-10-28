ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Вибори в Ізраїлі, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 28 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прапор Ізраїлю

Прапор Ізраїлю

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 жовтня 2026 року:

  • «Віддали $350 млрд і нічого не отримали»: Трамп знову розкритикував допомогу Україні Читати далі –>

  • Не здав паспорт і зник: Болсонару втік до США після поразки на виборах Читати далі –>

  • Україна зробила крок до власного Starlink: на орбіті запрацював перший український супутник звʼязку Читати далі –>

  • Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу заявив про «перемогу», але екзитполи показують перевагу опозиції Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie