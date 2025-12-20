Вибори в Україні: Буданов відповів, чи готовий балотуватися в президенти

Кирило Буданов / © Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував можливість своєї участі у ймовірних майбутніх президентських виборах.

Про це він розповів під час відкритого інтерв’ю для видання LB.ua.

Очільник військової розвідки зазначив, що наразі не розглядає це питання як пріоритетне і не займається плануванням політичної кар’єри. Відповідаючи на пряме запитання про готовність балотуватися на посаду глави держави, Буданов підкреслив, що зараз перед країною стоять інші виклики, а майбутнє залежить від багатьох змінних.

«Чесно кажучи, так конкретно я ще не підходив до такого питання. Не думав. Не певен, що з цим питанням ми стикнемось прямо зараз. А на те, що буде потім, впливає стільки факторів…», — заявив Кирило Буданов.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло.

Також Польща висловила готовність долучитися до організації майбутніх виборів в Україні, запропонувавши практичну підтримку з боку Варшави.