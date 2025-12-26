Вибори в Україні: якими є загрози втручання з боку Росії

Загроза російського втручання у вибори

Під час проведення повоєнних виборів в Україні існуватиме загроза втручання з боку Росії, метою якого буде або привести до влади лояльне керівництво, або поставити під сумнів легітимність результатів голосування.

На цьому наголосила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, народна депутатка Олена Шуляк після першого засідання робочої групи щодо виборів в Україні.

Народна депутатка зауважила, що у Росії вибори давно «перетворилися на формальну процедуру підтвердження заздалегідь визначеного результату» і саме такий спосіб «волевиявлення» Кремль намагається експортувати за межі російських кордонів.

За словами Олени Шуляк, втручання у виборчі процеси «починається задовго до дня голосування і не завершується оголошенням результатів».

«Йдеться про кібератаки на виборчі системи та реєстри, масове поширення дезінформації й фейків, фінансування лояльних політичних проєктів і псевдогромадських ініціатив, підкуп виборців, дискредитацію інституцій і результатів голосування ще до їхнього офіційного оголошення», — перелічила вона загрози.

Окремим інструментом втручання у вибори нардепка назвала соцмережі.

«Платформи на кшталт TikTok, Facebook, X та YouTube дозволяють за допомогою мільйонів ботів, скоординованих мереж акаунтів і алгоритмічного просування швидко масштабувати емоційні наративи. При планомірному використанні це дає змогу не переконувати фактами, а формувати відчуття „суспільної думки“, нав’язувати страхи, сумніви й прості, але хибні відповіді на складні питання», — зазначила вона.

Олена Шуляк навела приклад недавніх виборів у Румунії, Грузії та Молдові, де таке втручання «може бути як публічним і демонстративним через підтримку або блокування певних кандидатів і політичних ідей, так і прихованим через незаконне фінансування політичних кампаній, партій, громадських структур і медіа, які працюють на формування потрібного порядку денного».

«Часто це маскується під внутрішню політичну конкуренцію, але по суті є зовнішнім керованим процесом. Паралельно запускаються кампанії з підриву довіри до виборчих комісій, судів, громадських організацій у сфері виборів, а також до самих процедур і результатів голосування», — зауважила вона.

На думку народної депутатки, проросійськими силами може використовуватися залякування виборців можливою ескалацією війни або її повторенням.

«Наше завдання — побудувати такі правила й механізми, які забезпечать одночасно внутрішню і зовнішню легітимність виборів. Таку, за якої і українське суспільство, і всі політичні сили не матимуть підстав для сумнівів, а міжнародні партнери визнають: українська демократія витримала іспит на міцність навіть в умовах безпрецедентно агресивного зовнішнього втручання», — наголосила Олена Шуляк.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія вважає для забезпечення волевиявлення українців, які перебувають за кордоном, та внутрішньопереміщених осіб потрібно запровадити «гібридну» модель голосування.