Вибори в Україні: у "Слузі народу" пропонують "гібридну" модель голосування

Вибори в Україні / © УНІАН

Важливою проблемою під час проведення виборів в Україні голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія вважає забезпечення волевиявлення українців, які перебувають за кордоном, та внутрішньопереміщених осіб. Тому він пропонує реалізувати «гібридну» модель голосування — онлайн та офлайн.

Про це він сказав під час засідання робочої групи ВР з питань виборів.

За його словами, у деяких країнах законодавство обмежує відкриття додаткових виборчих дільниць, окрім того це потребуватиме додаткового фінансування.

«Нам треба буде вирішити питання або робити це [голосування для українців за кордоном] в декілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів», — сказав Арахамія.

Нардеп стверджує, що йому, як колишньому айтішнику, незрозумілі побоювання щодо онлайн-голосування, які він назвав «фантомними страхами».

«Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює, чи можна насправді робити гібридне голосування — онлайн та офлайн», — запропонував він.

Давид Арахамія наголосив, що виборчий процес буде складним також через велику кількість ВПО (внутрішньопереміщених осіб).

«У нас є реєстр ВПО, але він не має точних даних, дуже багато ВПО не реєструється, тому що, таким чином, уникають появи на радарах через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на дільниці, ми з вами теж поки що не розуміємо, а привести всіх треба», — сказав він.

Очільник фракції «Слуга народу» пояснив, що низька явка на виборах може дати підстави ворогові назвати їх недостатньо легітимними.

«Максимізація явки, мені здається, може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості голосування — або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не зможе самостійно профінансувати проведення виборів через дефіцит державного бюджету.