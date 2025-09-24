Вибори в Україні: Зеленський сказав, за яких умов можливо їх провести

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський пояснив, за яких умов можливе проведення виборів в Україні. Для цього потрібні насамперед безпека та підтримка міжнародних партнерів.

Про це Зеленський сказав в ефірі Fox News.

Український лідер пояснив, що необхідно для успішного проведення виборів.

«Наприклад, ми готові, якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією… Ми можемо (провести вибори — ред.). Якщо зможемо домовитися з нашими партнерами, звичайно, з нашою частиною грошей», — повідомив лідер України.

Глава держави акцентував, що проведення виборів має поєднуватись з гарантуванням безпеки громадян.

Нагадаємо, Politico написало: Захід побоюється, що Зеленський хоче монополізувати владу. Йдеться про те, що під час останньої зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський висловив невдоволення парламентарями, членами громадського сектору та журналістами через те, що вони «не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів».

«Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися, воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників», — йдеться у статті.

Щобільше, Зеленський зафіксував намір «балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться». У виданні назвали процес «повзучою монополізацією влади», чим стурбовані вже не лише суперники, а й «друзі і радники»: вони поступово отримують дедалі більше контролю, а за сумніви, критику чи незалежність — витісняються з владних кіл.