- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 597
- Час на прочитання
- 2 хв
"Вибрав Україну": рідкісний птах долетів із Фінляндії до Чернігова — реакція Мережі (фото)
Мережа, звісно, вибухнула реакцією на вчинок червонокнижного птаха.
У Чернігові, поблизу парку Ялівщина, помітили птаха, який сидів і не міг літати. З’ясувалося, що це червонокнижний птах — скопа.
Про це пише Улюблений Чернігів.
Волонтерка Тіна Литвиненко, яка допомагає пернатим, змогла врятувати скопу.
«Цей птах втік із зоологічного музею Фінляндії. З представниками музею вже встановлено зв’язок», — повідомили волонтери.
Зазначимо, що скопа, це — великий хижий птах родини яструбиних. Він зазвичай живе по берегах рік, озер, морів і живиться рибою.
До цієї групи хижих птахів можна віднести також пугача, орлана білохвостого, великого підорлика тощо.
Реакція соцмереж і коментарі українців
Традиційно громадяни України прокоментували подію. Вчинок птаха з Фінляндії не залишили поза увагою користувачі Facebook. Хтось привітав, підтримав і підбадьорив мандрівника, хтось пожалів заблукалу скопу та побажав легкого повернення додому.
“І прилетів же в Україну”.
“Те відчуття коли пташка схотіла у відпустку, але не розрахувала можливості....”
“Чомусь Фiнляндiя йому не сподобалась, вирiшiв жити у вiльній Украiнi, значiть у нас є саме найкрашче простiр та небо i гори для него!)”
“Прилетів до нас у відпустку на наше славне місто Чернігів подивитись.”
Дуже символічно , вибрав Україну, яка теж бореться за волю! Народжений бути вільним, воїн прилетів на допомогу!”
“Такі молодці, що не залишилися байдужими. Трохи не розрахував сили. Так хотілося на волю. Щаслива доля у птаха.”
“А вам би не скучно було б в тюрмі ні за що, ні про що сидіти до смерті.? А птахи люблять волю. То ж в ті кайдани де закована птиця необхідно і деяких людей заковувати. Вона мусить бути червонокнижною, тому що її не дають права розмножатися.”
Нагадаємо, Волонтери та зоозахисники закликають у разі виявлення хижих тварин звертатись до спеціалістів. Так, раніше команда ТСН завітала в гості до птахів та звірів на Київщині, Івано-Франківщині та у Харкові, яких допомогла врятувати протягом попередніх років. Яка у них доля та кого з них відпустили на волю у дику природу – у сюжеті ТСН.