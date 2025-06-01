ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
2 хв

"Вибрав Україну": рідкісний птах долетів із Фінляндії до Чернігова — реакція Мережі (фото)

Мережа, звісно, вибухнула реакцією на вчинок червонокнижного птаха.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
"Вибрав Україну": рідкісний птах долетів із Фінляндії до Чернігова — реакція Мережі (фото)

Птах скопа Фото: Улюблений Чернігів

У Чернігові, поблизу парку Ялівщина, помітили птаха, який сидів і не міг літати. З’ясувалося, що це червонокнижний птах — скопа.

Про це пише Улюблений Чернігів.

Волонтерка Тіна Литвиненко, яка допомагає пернатим, змогла врятувати скопу.

«Цей птах втік із зоологічного музею Фінляндії. З представниками музею вже встановлено зв’язок», — повідомили волонтери.

Зазначимо, що скопа, це — великий хижий птах родини яструбиних. Він зазвичай живе по берегах рік, озер, морів і живиться рибою.

До цієї групи хижих птахів можна віднести також пугача, орлана білохвостого, великого підорлика тощо.

Реакція соцмереж і коментарі українців

Традиційно громадяни України прокоментували подію. Вчинок птаха з Фінляндії не залишили поза увагою користувачі Facebook. Хтось привітав, підтримав і підбадьорив мандрівника, хтось пожалів заблукалу скопу та побажав легкого повернення додому.

  • “І прилетів же в Україну”.

  • “Те відчуття коли пташка схотіла у відпустку, але не розрахувала можливості....”

  • “Чомусь Фiнляндiя йому не сподобалась, вирiшiв жити у вiльній Украiнi, значiть у нас є саме найкрашче простiр та небо i гори для него!)”

  • “Прилетів до нас у відпустку на наше славне місто Чернігів подивитись.”

  • Дуже символічно , вибрав Україну, яка теж бореться за волю! Народжений бути вільним, воїн прилетів на допомогу!”

  • “Такі молодці, що не залишилися байдужими. Трохи не розрахував сили. Так хотілося на волю. Щаслива доля у птаха.”

  • “А вам би не скучно було б в тюрмі ні за що, ні про що сидіти до смерті.? А птахи люблять волю. То ж в ті кайдани де закована птиця необхідно і деяких людей заковувати. Вона мусить бути червонокнижною, тому що її не дають права розмножатися.”

Нагадаємо, Волонтери та зоозахисники закликають у разі виявлення хижих тварин звертатись до спеціалістів. Так, раніше команда ТСН завітала в гості до птахів та звірів на Київщині, Івано-Франківщині та у Харкові, яких допомогла врятувати протягом попередніх років. Яка у них доля та кого з них відпустили на волю у дику природу – у сюжеті ТСН.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie