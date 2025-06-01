Птах скопа Фото: Улюблений Чернігів

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У Чернігові, поблизу парку Ялівщина, помітили птаха, який сидів і не міг літати. З’ясувалося, що це червонокнижний птах — скопа.

Про це пише Улюблений Чернігів.

Волонтерка Тіна Литвиненко, яка допомагає пернатим, змогла врятувати скопу.

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«Цей птах втік із зоологічного музею Фінляндії. З представниками музею вже встановлено зв’язок», — повідомили волонтери.

Зазначимо, що скопа, це — великий хижий птах родини яструбиних. Він зазвичай живе по берегах рік, озер, морів і живиться рибою.

До цієї групи хижих птахів можна віднести також пугача, орлана білохвостого, великого підорлика тощо.

Реакція соцмереж і коментарі українців

Традиційно громадяни України прокоментували подію. Вчинок птаха з Фінляндії не залишили поза увагою користувачі Facebook. Хтось привітав, підтримав і підбадьорив мандрівника, хтось пожалів заблукалу скопу та побажав легкого повернення додому.

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“І прилетів же в Україну”.

“Те відчуття коли пташка схотіла у відпустку, але не розрахувала можливості....”

“Чомусь Фiнляндiя йому не сподобалась, вирiшiв жити у вiльній Украiнi, значiть у нас є саме найкрашче простiр та небо i гори для него!)”

“Прилетів до нас у відпустку на наше славне місто Чернігів подивитись.”

Дуже символічно , вибрав Україну, яка теж бореться за волю! Народжений бути вільним, воїн прилетів на допомогу!”

“Такі молодці, що не залишилися байдужими. Трохи не розрахував сили. Так хотілося на волю. Щаслива доля у птаха.”

“А вам би не скучно було б в тюрмі ні за що, ні про що сидіти до смерті.? А птахи люблять волю. То ж в ті кайдани де закована птиця необхідно і деяких людей заковувати. Вона мусить бути червонокнижною, тому що її не дають права розмножатися.”

Нагадаємо, Волонтери та зоозахисники закликають у разі виявлення хижих тварин звертатись до спеціалістів. Так, раніше команда ТСН завітала в гості до птахів та звірів на Київщині, Івано-Франківщині та у Харкові, яких допомогла врятувати протягом попередніх років. Яка у них доля та кого з них відпустили на волю у дику природу – у сюжеті ТСН.