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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вибух автомобіля у Дніпрі: чиновник від отриманих травм помер в лікарні

Відкрито кримінальне провадження.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Вибух автомобіля в Дніпрі.

Вибух автомобіля в Дніпрі. / © Суспільне

Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько помер у лікарні 4 квітня. Він був поранений внаслідок вибуху автомобіля.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

"На жаль, за кілька годин після вибуху, чиновник помер у лікарні", - поінформували у відділі комунікації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт". В даний час визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.

Проведено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.

Нагадаємо, у Дніпрі зранку 4 квітня стався вибух. Поранення отримав 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

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