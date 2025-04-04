Вибух автомобіля у Дніпрі: чиновник від отриманих травм помер в лікарні

Вибух автомобіля в Дніпрі. / © Суспільне

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Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько помер у лікарні 4 квітня. Він був поранений внаслідок вибуху автомобіля.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

"На жаль, за кілька годин після вибуху, чиновник помер у лікарні", - поінформували у відділі комунікації.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт". В даний час визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.

Проведено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.

Нагадаємо, у Дніпрі зранку 4 квітня стався вибух. Поранення отримав 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

Дата публікації 12:15, 04.04.25 Кількість переглядів 29 Серія вибухів у Харкові! Росіяни прицільно гатили в будинки! Загиблі!