Вибух біля Житомира: на місце поїхали 20 швидких, є багато поранених

Вибух у Житомирі / © фото з соцмереж

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У Житомирі пролунали потужні два вибухи, внаслідок яких є багато поранених.

Про це заявив медичний директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради Віктор Гриньов у коментарі «Супільному».

За його інформацією, госпіталізовані 2 жінки.

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«Попередньо багато поранених, бо були 2 потужні вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі», — розповів Віктор Гриньов.

Швидкі поспішають на місце вибуху / © Труха

Нагадаємо, що сьогодні надвечі поблизу Житомира пролунав потужний вибух. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей не розголошують.

Дата публікації 18:41, 02.07.25 Кількість переглядів 755 У Житомирі пролунав вибух

Дата публікації 19:16, 02.07.25 Кількість переглядів 901 Момент вибуху АЗС на трасі Житомир-Київ потрапив на відео