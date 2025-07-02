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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вибух біля Житомира: на місце поїхали 20 швидких, є багато поранених

На місце вибуху в Житомирі вирушили близько 20 машин швидкої, попередньо — на місці може бути багато поранених.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибух у Житомирі

Вибух у Житомирі / © фото з соцмереж

У Житомирі пролунали потужні два вибухи, внаслідок яких є багато поранених.

Про це заявив медичний директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради Віктор Гриньов у коментарі «Супільному».

За його інформацією, госпіталізовані 2 жінки.

«Попередньо багато поранених, бо були 2 потужні вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі», — розповів Віктор Гриньов.

Швидкі поспішають на місце вибуху / © Труха

Нагадаємо, що сьогодні надвечі поблизу Житомира пролунав потужний вибух. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей не розголошують.

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