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Вибух біля Житомира: на місце поїхали 20 швидких, є багато поранених
На місце вибуху в Житомирі вирушили близько 20 машин швидкої, попередньо — на місці може бути багато поранених.
У Житомирі пролунали потужні два вибухи, внаслідок яких є багато поранених.
Про це заявив медичний директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради Віктор Гриньов у коментарі «Супільному».
За його інформацією, госпіталізовані 2 жінки.
«Попередньо багато поранених, бо були 2 потужні вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі», — розповів Віктор Гриньов.
Нагадаємо, що сьогодні надвечі поблизу Житомира пролунав потужний вибух. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей не розголошують.