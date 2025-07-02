Вибухи біля Житомира: повністю знищено два виробничих приміщення

Вибух біля Житомира / © скриншот з відео

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Вибухи, які пролунали в середу, 2 липня, поблизу Житомира сталися на території двох виробничих об’єктів. Обидва підприємства повністю знищені.

Про це повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, на місці НП працює слідчо-оперативна група та інші правоохоронні структури, які з’ясовують обставини цього інциденту.

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Станом на 22 годину інформації про причини вибухів не повідомляли.

«Подія відбулася на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. На жаль, багато зруйновано житлових будинків. Велика кількість людей постраждали. Все, що можу сказати», — сказав Сергій Сокальський.

Він уточнив, що чув два дуже потужних вибухи біля 18 години. Вибухова хвиля, за його словами, пішла дуже далеко.

Сергій Сокальський не зміг назвати точної кількості постраждалих внаслідок інциденту, але запевнив, що усім було надано медичну допомогу на місці, а тих, хто зазнав важких поранень, госпіталізували до медичних закладів.

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Нагадаємо, раніше у Житомирській ОВА повідомили про щонайменше двох загиблих та 15 людей, які отримали поранення.